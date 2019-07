Places de parking trop chères pour Rammstein

L’Union Luxembourgeoise des consommateurs a vivement réagi suite à l’annonce des prix pratiqués pour des places de parking à l’occasion du concert que Rammstein, le groupe de métal allemand, donnera le samedi 20 juillet au Herchesfeld.

L’Union Luxembourgeoise des consommateurs a vivement réagi suite à l’annonce des prix pratiqués à l’occasion du concert que Rammstein, le groupe de métal allemand, donnera le samedi 20 juillet au Herchesfeld.

Organisé par l’Atelier, les fans se sont arraché les places en quelques heures lors de leur mise en vente au mois de novembre. Mais aux 100 euros qu’ils ont déboursés pour un billet en prévente, il leur faudra payer le parking au prix fort: 20 euros par voiture.

L’Union Luxembourgeoise des consommateurs (ULC) s'est fendue d'un communiqué pour dénoncer des prix prohibitifs.



La prise de position de l'ULC



Le concert Rammstein organisé par l’Atelier, le samedi 20 juillet 2019, au Herchesfeld, affichait complet au bout de quelques heures seulement.

Or, en plus des 100 euros que coûte une entrée officielle en prévente, il faut au moins payer des frais de parking allant jusqu’à 20 euros par voiture, si l’on veut utiliser une place de parking dite « on Site » avec service navette vers le lieu du concert à Roeser.

Outre le prix salé des entrées, il faudra donc également payer au moins ces frais de parking exorbitants. L’ULC est d’avis qu’il s’agit là, une fois de plus, de prix abusifs, permettant, en l’occurrence, de profiter massivement de l’engouement des jeunes pour la musique.

