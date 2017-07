(AF) - La fameuse tour de 81 mètres de haut offrant une superbe vue panoramique sur Luxembourg-Ville reste en place jusqu'au 20 août.

Il aura fallu 13 camions pour acheminer l'engin jusqu'à la place de la Constitution. La structure complète pèse plus de 40 tonnes. Mise au point en 2013 par une société allemande, la City Skyliner s'est déjà installée à Vienne, Bruxelles ou Stockholm.



Elle restera accessible à Luxembourg jusqu'au 20 août (de 11 heures à 21 heures du dimanche au jeudi, de 11 heures à 23 heures, les vendredis et samedis).



Elle fait 81 mètres de haut et sa cabine accueille les visiteurs au sol avant de s'élever en 7 minutes environ jusqu'au sommet de la tour.

Inaugurée lors d'un city Breakfast



A 8h30 précises, le 28 juin, Lydie Polfer et quelques-uns des échevins entrent dans la cabine circulaire qui peut accueillir une soixantaine de personnes. Pas de chance avec le temps aujourd'hui. Le panorama promet d'être brouillé par la pluie. La cabine a commencé à s'élever très lentement.



Un petit aperçu de la vue qu'offre dès aujourd'hui la City Skyliner à #Luxembourg 🙈#cityskyliner pic.twitter.com/fqCWAojqAi — Luxemburger Wort FR (@Wort_FR) June 28, 2017

Le mouvement est à peine perceptible et provoque un très léger effet de flottement. La forme circulaire de la cabine permet de se promener pour admirer la vue à 360°. La cabine s'élève au-dessus de la ville et malgré la pluie et le ciel gris, le panorama est fantastique. Au pied de cette tour, la Pétrusse affaiblie par la sécheresse s'écoule mollement sous le pont Adolphe. La verdure s'étire de part et d'autre. La teinte dorée de la Gëlle Fra illumine la grisaille, mais elle semble si petite de ce point de vue inhabituel, si haut.



De toits en toits, les champs, à l'ouest de la ville, semblent tout proches. La bourgmestre admire la beauté du Mudam, vers le nord-est.

Tarifs: adultes: 7 €; enfants de 4 à 12 ans: 4 € (gratuit pour les moins de 4 ans); familles (2 adultes et 2 enfants). 19,50 €.



