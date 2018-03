36 résidents de la Place de l'Etoile à Luxembourg se plaignent du bruit du chantier et des nuits blanches qui s'accumulent. Ils ont lancé une pétition et se réservent le droit de prendre d'autres mesures si la situation ne s'améliore pas.

Place de l'Etoile: aucun répit pour les riverains

Rita Ruppert 36 résidents de la Place de l'Etoile à Luxembourg se plaignent du bruit du chantier et des nuits blanches qui s'accumulent. Ils ont lancé une pétition et se réservent le droit de prendre d'autres mesures si la situation ne s'améliore pas.

"Depuis plus d'un mois, les citoyens vivant à proximité immédiate de la Place de l'Etoile, rue de Rollingergrund, rue du Charly, rue Jean-Pierre Probst, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, rue Jean-Pierre Brasseur, Val Sainte-Croix, sont directement exposés à des nuisances sonores massives et incessantes, la semaine et le week-end", peut-on lire dans la pétition adressée en février au ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch, et à la bourgmestre de Luxembourg, Lydie Polfer, par le collectif de résidents en colère.

Fatigue générale

36 citoyens se plaignent du bruit du chantier de construction, et plus particulièrement la nuit. Certains résidents ont, à plusieurs reprises, fait des démarches auprès de la police ou sont partis à cause du bruit excessif la nuit sur le site.

"A ce stade, nous remarquons une fatigue générale", déclare le collectif. En été, la construction de la plate-forme de transfert sur le Stäreplaz sera achevée. Il ne fait aucun doute que les résidents subissent le harcèlement nocturne pour un autre mois, selon le collectif des résidents.

Il sont prêts à mener d'autres actions si leur requête n'est pas prise au sérieux. Selon l'administration des Ponts et Chaussées, le travail de nuit sur ce chantier est essentiel. Mais il a été réduit au strict minimum justement parce qu'il affecte de manière significative la qualité de vie des résidents.

Pour ce week-end et les nuits du 28 au 31 mars, l'administration des Ponts et Chaussées a annoncé d'autres travaux. En raison de la circulation routière, ils ne sont pas réalisables pendant la journée. Jo Wagener, membre du collectif, déplore: "Cela confirme l'arrogance et l'ignorance des autorités à l'égard d'une action qui est soutenue par 95% de la population touchée."