Luxembourg 2 min.

Place aux tests certifiés par les pharmaciens

Patrick JACQUEMOT Depuis ce mercredi, les officines du Luxembourg qui le souhaitent pourront proposer à leurs clients d'effectuer un tests antigénique rapide dont le résultat vaudra comme preuve pour avoir accès à certaines activités (voyage, restauration, etc)

Si elles n'ont pas (pour l'heure) été retenues pour participer à la campagne de vaccination, les pharmacies du Grand-Duché vont jouer un rôle dans le dépistage covid dès à présent. Le ministère de la Santé a ainsi confirmé, mercredi, que les tests antigéniques rapides par prélèvement nasal, ainsi que les autotests, pourront être réalisés et certifiés dans les premières officines à compter de lundi prochain. «La totalité des pharmacies participantes offrira ce service à partir du lundi 17 mai.»

Alors que plus de 68.000 cas de contaminations ont pu être dépistés au Luxembourg depuis le début de la crise sanitaire, voilà donc une nouvelle étape de franchie. Les pharmacies volontaires mettront à disposition du public des espaces spécialement aménagés. A elles aussi de s'organiser pour définir quand et comment elles comptent organiser ces prélèvements et l'attente des résultats. Pas question en effet de voir les officines se remplir de monde, quand le nombre de clients autorisés reste limité.

D'ores et déjà, le ministère de la Santé précise que ce service ne sera pas proposé durant les horaires de garde des pharmacies. Les frais du test (en moyenne 35 euros) resteront à charge de la personne souhaitant en bénéficier. Sachant qu'à l'issue du prélèvement, la personne testée recevra un certificat indiquant le résultat. «Ce certificat, qui comprend la signature du professionnel de santé et le logo de la direction de la Santé, vaut comme preuve d’un résultat négatif exigé notamment pour certains déplacements, activités ou entrées (p.ex.: restaurants, cafés, concerts, etc.)», soulignent les autorités.

Dans le même temps, la campagne de dépistage sera aussi étendue au-delà des sites du Large Scale Testing, via notamment les cinq millions de tests qui vont être distribués par le ministère du Travail auprès des entreprises du pays. A charge pour elles de les proposer à leurs salariés, gratuitement et sur base du volontariat.

Des autotests seront également mis à disposition dans les cafés-restaurants qui proposeront un accueil en intérieur à partir du 16 mai. La Chambre de commerce achève aujourd'hui la livraison des promis. Si dans un premier temps, ces tests seront offerts au client, rien ne dit qu'ensuite ce service ne devienne pas payant.

La liste des officines proposant le dépistage certifié est en ligne sur site pharmacie.lu ou covid19.lu.

