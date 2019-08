Après le vent, les secours et la solidarité, les habitants de Pétange et Bascharage victimes de la tornade comptent maintenant sur la rapidité des indemnisations.

Place aux assureurs à Pétange et Bascharage

Patrick JACQUEMOT Après le vent, les secours et la solidarité, les habitants de Pétange et Bascharage victimes de la tornade comptent maintenant sur la rapidité des indemnisations.

«Le dernier événement climatique avait coûté près de 8 millions d'euros aux assureurs du pays.» Et si la somme est encore bien en mémoire de Marc Hengen , directeur de l'Association des compagnies d'assurance du Luxembourg, c'est que la catastrophe n'est pas si éloignée. On parle là des conséquences des pluies diluviennes qui s'étaient abattues en juin 2018 sur le Mullerthal. La tornade du 9 août 2019 qui a frappé Pétange et Bascharage va elle aussi avoir des conséquences financières.

Combien? «Aucun chiffre ne peut être avancé», ne peut se risquer Marc Hengen. Une certitude : plus de 310 maisons ont été impactées par le fort coup de vent ; près de 90 toitures ont été très sérieusement endommagées et des dizaines de voitures ont fait les frais des débris et autres branchages emportés par les rafales. Sans même évoquer les frais d'hébergement auxquels vont devoir faire face plusieurs foyers des deux communes.

Si aucune assurance «risques naturels» n'existe au Grand-Duché, les particuliers comme les professionnels peuvent disposer de la garantie «tempête, grêle et pression de la neige». «Elle est généralement incorporée dans les produits multirisques incendie», informe le spécialiste.

Niveau de protection

Mais si cette couverture fait partie du package proposé par l'ensemble des compagnies d'assurance, y souscrire n'a rien d'obligatoire. Les ménages sinistrés doivent donc bien vérifier qu'ils disposent de cette clause s'ils souhaitent des montants de remboursement à la hauteur des dégâts constatés.

«Chaque calamité naturelle fait ainsi progresser le niveau de protection des familles», rappelle Marc Hengen. Ainsi, le risque tempête a été introduit après les violents épisodes venteux qui avaient causé de gros dégâts dans les forêts du nord du pays et sur certains immeubles, à l'hiver 1990.

Frais d'expertise

De même les orages diluviens qu'avait connus le pays en 2016 avaient eu pour conséquence l'inclusion d'une assurance inondation dans les contrats proposés aux Luxembourgeois. «Cette clause, là encore non obligatoire, a d'ailleurs immédiatement été très largement souscrite par de nombreux assurés.»

Si d'ores et déjà, le Premier ministre Xavier Bettel a évoqué la possibilité d'une prise en charge d'une partie des frais d'expertise par l'État, les victimes de la tornade doivent d'abord se retourner vers leur assureur. «La priorité est d'ouvrir le dossier en urgence, prendre un maximum de photos des dégâts et prendre toutes les mesures conservatoires des biens impactés et qui peuvent encore être utilisés.»

L'assistance se met en place

Sur leur site internet, le ministère de la Famille, du Logement (particuliers) et de l'Économie (entreprises) publieront ce lundi des documents permettant aux différentes victimes de la tornade d'effectuer les premières démarches pour être soutenues pour les jours et semaines à venir. Même chose sur Guichet.lu.

Dès samedi, les premiers professionnels du bâtiment sont intervenus pour conforter et protéger les maisons et logements impactés par la tornade. Photo: Anouk Antony

Du côté des artisans du bâtiment, la mobilisation générale a également été sonnée. A titre exceptionnel, le congé collectif est prématurément levé pour les corps de métier pouvant venir en aide aux familles ayant subi des dégâts sur leur habitation.

C'est notamment le cas pour les entreprises de charpenterie qui peuvent venir bâcher et protéger les habitations ayant perdu tout ou partie de leur toiture.

• Hotline: tél. 8002 8080