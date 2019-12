Après un peu plus d'un an de cohabitation au sein d'un groupe technique destiné à assurer une meilleure visibilité au sein de la Chambre, les deux partis annoncent ce jeudi stopper leur collaboration. La séparation prendra effet au 31 décembre prochain.

Piraten et ADR mettent fin à leur alliance

Après un peu plus d'un an de cohabitation au sein d'un groupe technique destiné à assurer une meilleure visibilité au sein de la Chambre, les deux partis annoncent ce jeudi stopper leur collaboration. La séparation prendra effet au 31 décembre prochain.

(Jmh) - L'expérimentation mise en place entre l'ADR et Piraten aura tourné court. Instaurée en novembre 2018 et destinée à permettre aux cinq députés des deux partis de bénéficier d'une meilleure visibilité et de moyens financiers supplémentaires, l'alliance prendra fin au 31 décembre 2019, annoncent jeudi les membres de l'opposition.

«Après une année d’existence, les deux partis ont procédé à une évaluation de l’accord et considèrent qu’une coexistence au sein d’un groupe technique ne semble plus s’imposer», indiquent-ils dans un communiqué publié jeudi matin. Pour justifier cette décision, ADR et Piraten mettent principalement en avant le «réajustement des dotations mises à disposition des sensibilités politiques» qui rend le maintien de ce groupe technique «superflu».



Dissensions au sein de l'ADR

Pour rappel, cette alliance entre plusieurs partis représentés par un nombre restreint de députés n'était pas une première, puisque l’ADR avait déjà eu recours à cette disposition par le passé. Lors de la législature 1989-1994, les quatre députés élus sous la bannière ADR s’étaient alliés avec René Urbany, dernier représentant KPL élu à la Chambre jusqu’à présent.

Cette décision intervient également dans un contexte politique marqué par des dissensions au sein du parti nationaliste en lien direct avec le commentaire posté sur Facebook par Sylvie Mischel suite à une publication de Jean Asselborn aux côtés de réfugiés accueillis au Luxembourg. Un commentaire qui a poussé non seulement la vice-présidente de l'ADR à démissionner de ses fonctions mais génère des remous au sein du parti via notamment le soutien apporté par Fernand Kartheiser.