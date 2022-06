Le candidat macroniste a été élu pour un nouveau mandat de cinq ans afin de défendre les intérêts des Français résidant au Benelux.

Luxembourg 3 min.

Elections législatives françaises

Pieyre-Alexandre Anglade grand vainqueur au Luxembourg

Mélodie MOUZON Le candidat macroniste a été élu pour un nouveau mandat de cinq ans afin de défendre les intérêts des Français résidant au Benelux.

Un score sans appel. Avec 71,87% des voix, le candidat macroniste Pieyre-Alexandre Anglade sort grand gagnant au Luxembourg du duel avec la représentante de Nupes, Cécilia Gondard. Cette dernière a quant à elle récolté 28,13% des suffrages.

Cinq points à retenir du second tour Deux mois après la réélection d'Emmanuel Macron, le camp du président français a perdu, ce dimanche, la majorité présidentielle. Voici cinq choses à retenir du scrutin de l'élection des 577 députés.

Pieyre-Alexandre Anglade fait cependant un peu moins bien qu'en 2017, où il avait obtenu 83,7% des voix, face à Sophie Rauszer de la France insoumise (16,3%). La gauche a donc aussi séduit plus d'électeurs qu'il y a cinq ans au Luxembourg

Si on se penche sur les résultats globaux pour la 4e circonscription, celle qui regroupe donc le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas, le match a pourtant été plus serré qu'au seul niveau grand-ducal. Au total, le candidat d'Ensemble! obtient 55,15% des suffrages, contre 44,85% qui reviennent à la représentante de la nouvelle coalition de gauche.

Les expatriés séduits par Macron

Le programme pro-européen et à vision écologiste du député du Benelux sortant semble donc avoir convaincu les électeurs, qui lui ont accordé leur confiance pour rempiler pour un nouveau mandat de cinq ans.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Le camp d'Emmanuel Macron est par ailleurs parvenu à rester en tête chez les expatriés, en gagnant quasi la totalité des onze circonscriptions des Français de l'étranger. Cela n'a cependant pas suffi pour asseoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale, que l'équipe du président a perdue. Ce qui va le contraindre à devoir composer avec d'autres forces politiques en présence durant les cinq prochaines années.

Une majorité de votes par internet

Sur les 28.288 électeurs qui s'étaient inscrits sur les listes électorales, seuls 8.938 ont exprimé leur vote au Luxembourg. Soit un taux de participation de 32%. Un taux légèrement supérieur à celui du premier tour, qui avait atteint 28,2%.

Le candidat LREM Pieyre-Alexandre Anglade en tête au Luxembourg Le député du Benelux sortant a remporté le premier tour des élections législatives dans la 4e circonscription des Français de l'étranger.

Comme début juin, le vote par internet a été privilégié par rapport au vote dans l'isoloir. Selon les chiffres publiés par le site France Diplomatie, les électeurs ont été trois fois plus nombreux à voter en ligne que dans les urnes.

Le nouveau député du Benelux Pieyre-Alexandre Anglade a écrit sur Twitter dimanche soir qu'il allait se remettre au travail dès ce lundi, «à votre service, et au service de la France et du projet européen». Parmi les propositions du député figuraient la simplification de l'accès aux services publics, la promotion de l'éducation et de la culture françaises, la défense des transfrontaliers, notamment par la création d'un statut de «résidence de repli», pour permettre «aux Français de l'étranger de revenir en France à tout moment en cas de crise, en bénéficiant de certains avantages fiscaux».

Cinq années difficiles

Mais force est de constater que la majorité présidentielle n'est désormais plus sur un fauteuil de velours et que les prochaines années s'annoncent difficiles, comme l'a confirmé ce lundi la porte-parole du gouvernement français Olivia Grégoire, en exprimant sa hantise que «le pays soit bloqué».

Interrogée sur France Inter pour savoir si la France était aujourd'hui gouvernable, elle a reconnu que cela va être «compliqué». «A l'impossible nul n'est tenu», a-t-elle ajouté, en soulignant que «le retour d'expérience, la leçon, il va falloir qu'on l'analyse, il n'y a aucun sujet là-dessus».

Elle a expliqué les résultats du scrutin par le fait que les Français sont «lassés, fatigués, pour tout dire un peu saoulés de la séquence électorale», et en a déduit qu'«aujourd'hui une réforme institutionnelle devient absolument indispensable».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.