Lorsque le ministre des Finances a présenté ce mercredi matin le Programme de stabilité et de croissance, il a clairement indiqué que son bilan était impressionnant. C'est également le point de vue d'Etienne Schneider, qui attire cependant l'attention sur les défis futurs.

Pierre Gramegna: "J'ai la conscience tranquille"

"Le gouvernement a tenu sa promesse", a déclaré Pierre Gramegna. "Le prochain gouvernement trouvera de meilleures finances publiques que celles du gouvernement actuel en 2013."

Le ministre des Finances a profité de la présentation du Programme de stabilité et de croissance pour faire le point sur l'ensemble de la période gouvernementale, comme l'a fait le Premier ministre mardi après-midi dans son discours sur l'état de la nation.

Et Gramegna n'a laissé aucun doute sur le fait que son dossier était impressionnant. Après un départ difficile, il a en effet stabilisé les finances en 2013: avec 23%, la dette totale est inférieure à celle du début de la législature (qui était de 23,7 %), et la cote de crédit luxembourgeoise est en permanence la mieux notée par l'agence de notation. Le triple A est garanti, et ce, sans réduire l'investissement ni accabler les citoyens ou les entreprises avec des impôts. "Les chiffres ne mentent pas", a ainsi souligné Gramegna.

Mais ces chiffres sont-ils dus aux politiques économiques et financières du gouvernement ou plutôt à la bonne économie internationale? Gramegna ne nie pas que l'économie a apporté une contribution significative.

Les recettes publiques ont augmenté beaucoup plus vite que prévu. Mais le gouvernement a également réussi à stabiliser et même à minimiser les dépenses publiques courantes. La place financière luxembourgeoise se porte ainsi beaucoup mieux qu'en 2013.

Et cela "en un temps record", souligne le ministre des Finances. "Nous ne sommes plus sur une liste noire. Le Luxembourg est le deuxième centre financier le plus durable au monde après Londres", a-t-il déclaré.

Il a également critiqué les raisons pour lesquelles le gouvernement n'a pas réussi à éliminer le déficit - ou même à réduire le niveau global de la dette. "On ne fait pas de la politique à court terme, mais une politique prospective pour les générations futures", affirme-t-il.

Schneider: les inégalités entre riches et pauvres comme nouveau défi

Dans son discours, le ministre de l'Économie, Etienne Schneider, a fait référence aux chiffres toujours élevés de la croissance. Pour lui, ils sont à l'origine de la bonne situation financière et des chiffres élevés de l'emploi - et aussi de la bonne position du fonds de pension, qui possède des réserves de 4,7 ans.

Mais Schneider a également indiqué clairement que le gouvernement avait négligé les questions sociales. Le risque de pauvreté est de 19,8 %. "Nous ne pouvons pas accepter cela", a dit M. Schneider. La réduction des inégalités entre les riches et les pauvres sera donc le plus grand défi de l'avenir.

Par Pol Schock, traduction Sophie Wiessler

