Stadtbredimus

Picadilly 2022: des milliers de visiteurs se régalent

(jt) - Ici, aucun palais n'est resté sec. La 65e édition de la grande fête du vin et des vignerons Picadilly a attiré plus de 12.000 visiteurs ce week-end à Stadtbredimus. Après deux ans d'interruption dus à la pandémie de coronavirus, le site habituel de la Schleisswiss, non loin du barrage, s'est à nouveau transformé pendant trois jours en une grande zone de fête. De nombreuses associations locales ont participé aux préparatifs.

Découvrez ici les photos de notre photographe Alain Piron:

Dans le Wäigoart, on pouvait déguster une sélection de vins et de crémants de qualité de la Moselle luxembourgeoise. Par ailleurs, le «village alimentaire international» proposait également de nombreuses possibilités de restauration pour les visiteurs affamés.

La boisson culte à laquelle la fête populaire doit son nom ne pouvait bien sûr pas manquer : le Picadilly est composé de vin blanc, de cassis et d'eau gazeuse. Plusieurs milliers de bouteilles de ce cocktail pétillant à base de vin se sont retrouvées sur les étals ce week-end. Des groupes de musique luxembourgeois se sont produits sur les scènes.

La traditionnelle journée familiale du dimanche s'est naturellement déroulée de manière plus calme. Afin de permettre aux visiteurs d'arriver et de repartir en toute sécurité, des bus étaient à leur disposition depuis toutes les régions du pays.



