Pic d'allergies aux pollens d'aulne et de noisetier

Les concentrations de pollen de noisetier et d'aulne sont très élevées, annonce la station d'aérobiologie du ministère de la Santé qui recommande la vigilance aux personnes allergiques à ces pollens.

(VO) - Les températures clémentes de cette fin d'hiver provoquent une concentration élevée des pollens de noisetier et d'aulne au Luxembourg et dans les pays limitrophes.

La station d'aérobiologie du ministère de la Santé alerte sur ces cumuls qui peuvent occasionner une forte gêne pour les personnes allergiques.

Les seuils critiques des allergies aux noisetiers, aulnes, bouleaux, chênes et hêtres sont atteints à partir de plus de 50 pollens/mètres cubes. Un seuil qui a été atteint ces derniers jours avec 65 pollens par mètres cubes pour l'aulne et 473 pollens par mètres cubes pour le noisetier.

L'aulne et le noisetier fleurissent entre janvier et mars et appartiennent à la même famille botanique que le bouleau et le charme. Ils sont très répandus dans nos contrées, surtout dans la région de la Moselle.



Il existe une allergie croisée entre les diverses espèces de pollens de cette famille et une personne sensibilisée aux pollens de bouleau présente généralement des problèmes allergiques lorsque la concentration de pollens d'aulne ou de noisetier est importante.



La station d'aérobiologie du ministère de la Santé recommande donc aux personnes allergiques à ces pollens de suivre un traitement médicamenteux.

Constat identique en Belgique et en France



Les données récoltées en Belgique par AirAllergy.be, l'organisme bruxellois de surveillance des pollens et les spores fongiques, montrent également un taux très élevé de pollens d'aulne et de noisetier. Celui-ci serait même en avance d'un mois par rapport à l'année 2018, «une année record», peut-on lire dans un tweet.



L'organisme s'inquiète déjà de ce taux élevé «alors que nous ne sommes qu'à la mi-saison».

Situation exceptionnelle de l’évolution des taux de #pollen de noisetier en Belgique. Une augmentation significative ces dernières années!



Après 2018, 2019 est déjà une nouvelle année record (alors que seulement à mi-saison).

Le réseau national de surveillance aérobiologique (R.N.S.A.) fait le même constat en France et place la Moselle et la Meurthe-et-Moselle en niveau 3 de risques d'allergies.



Premier chapitre



La période des allergies ne fait que commencer car après cette famille de pollens, d'autres vont prendre le relais.



Quelques réflexes simples pour limiter les symptômes en parallèle d'un potentiel traitement sont donc à observer comme se rincer les cheveux le soir, ouvrir les fenêtres avant le lever du soleil ou après son coucher ou encore éviter de faire sécher son linge à l'extérieur peuvent ainsi permettre de limiter les irritations.







