Photo de famille au château de Colmar-Berg

Alors que les vacances d'été touchent doucement à leur fin, la Cour grand-ducale vient de publier une photo de la famille grand-ducale prise dans le cadre verdoyant du château de Colmar-Berg.





De gauche à droite: le prince Sébastien, la grande-duchesse héritière Stéphanie, le grand-duc héritier Guillaume, la princesse Alexandra (au premier plan), la grande-duchesse Maria Teresa, le grand-duc Henri, le prince Félix, la princesse Claire (au premier plan) et le prince Félix. Photo: Cour grand-ducale / Lola Velasco

(LW) – La nouvelle photo de Lola Velasco montre le couple grand-ducal et ses cinq enfants - habillés de façon décontractée en jeans, chemise ou en blouse. Le Grand-Duc et la Grande-Duchesse sont entourés de leurs cinq enfants et des deux épouses des fils aînés: la grande-duchesse héritière Stéphanie, épouse du grand-duc héritier Guillaume et la princesse Claire, l'épouse du prince Félix.



Sur la photo manquent les petits-enfants du grand-duc Henri et de la grande-duchesse Maria Teresa: les fils du prince Louis, Noah et Gabriel, ainsi que Liam et Amalia, les enfants du prince Félix et de la princesse Claire.