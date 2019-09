Aide de camp de la grande-duchesse Maria Teresa, Philippe Majerus vient d'être promu directeur de la Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse. En réalité, l'ancien officier à la fibre sociale change juste administrativement de patron.

Philippe Majerus passe de la Cour à la Fondation

Aide de camp à la Cour grand-ducale (qui en compte trois) depuis six ans, Philippe Majerus ne s'occupera plus désormais de l'organisation des activités, de la logistique, voire de la préparation de certains dossiers sur le fond pour leurs altesses royales. Il va gérer les fonds qui sont reversés à la Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse.

Sa priorité est «la collecte de fonds pour les projets de la Fondation afin de réussir à atteindre nos objectifs en matière d'aides sociales au Luxembourg et pour les projets humanitaires décidés par le conseil d'administration, dont le grand projet sur les violences sexuelles qui tient à cœur à la fondation depuis presque deux ans», résume Philippe Majerus.

«Près de la moitié des fonds» qui sont versés à la Fondation de leurs altesses royales sont reversés aux personnes les plus vulnérables dans le pays.

L'information de sa nomination à la tête de la Fondation a été distillée ce jeudi matin, mais, officiellement, Philippe Majerus est directeur depuis le 1er septembre. Le poste avait été laissé vacant par Mike van Kauvenbergh qui avait occupé le siège durant une année.

Fini l'uniforme de lieutenant-colonel

Diplômé de l'Ecole d'état-major de l'Armée française, Philippe Majerus avait rejoint l'équipe de la Grande-Duchesse en 2013 en tant qu'aide de camp. Mais l'assistant personnel de la grande-duchesse Maria Teresa, détaché à la Cour par l'Armée, a rangé momentanément son uniforme de lieutenant-colonel. De l'Armée luxembourgeoise, il a pris un congé sans traitement.

Le corps des femmes «n'est pas un champ de bataille» Avec le forum «Stand Speak Rise Up!», la Grande-Duchesse réussit le tour de force de réunir durant deux jours à Luxembourg des survivantes de viol de guerre et ceux qui les soutiennent, dont les prix Nobel de la paix 2018.

Embauché par la Fondation qui emploie trois personnes, Philippe Majerus, n'a donc plus le même employeur. Mais, de fait, il continue de travailler pour la grande-duchesse Maria Teresa. Elle est présidente du conseil d'administration de la Fondation au sein duquel siègent le Grand-Duc et les grands-ducs héritiers.

Sa proximité avec la famille grand-ducale et sa fibre pour les sciences sociales expliquent sa nomination. Comme précisé dans le communiqué de la Fondation, il a «suivi et encadré les projets sociaux et humanitaires de SAR la Grande-Duchesse, dont la conférence internationale sur les troubles d’apprentissages en 2016 et le Forum international « Stand Speak Rise Up! » en 2019».