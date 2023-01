Comme en 2021, les immatriculations de nouveaux véhicules sont en baisse. En termes de motorisation, l'électrique continue de gagner du terrain.

Luxembourg 2 min.

En 2022

Peugeot 208, la voiture préférée des Luxembourgeois

Mélodie MOUZON Comme en 2021, les immatriculations de nouveaux véhicules sont en baisse. En termes de motorisation, l'électrique continue de gagner du terrain.

L'année 2022 a été difficile pour les ventes de voitures. Au total, 42.094 nouvelles immatriculations ont été enregistrées au Luxembourg les douze derniers mois, rapporte le Statec ce vendredi. Il faut remonter à 1999 pour connaitre un chiffre aussi faible (40.989 voitures). La baisse observée est de 2.278 véhicules soit un recul de 5,1% par rapport à l’an passé, alors que l'année était déjà mitigée. Cette baisse peut être attribuée à la pandémie de covid et aux retards de livraison qui en ont découlé. Mais aussi à l'inflation et à l'incertitude quant au choix de la motorisation.

Une flotte de plus en plus verte pour le gouvernement Les membres de l'exécutif ont à leur disposition 17 voitures de fonction pour leurs déplacements, dont 10 véhicules hybrides et quatre voitures 100% électriques. Près de la moitié de la flotte automobile gouvernementale est composée de BMW.

Une motorisation de plus en plus verte puisque les voitures électriques gagnent en popularité. De 10,5% du total des immatriculations de véhicules en 2021, elles passent à 15,2% en 2022. L'engouement amorcé en 2020 pour ce type de motorisation perdure donc. Les primes débloquées par le gouvernement afin d'inciter les conducteurs à prendre le virage électrique contribuent probablement à ce succès.

Les véhicules hybrides quant à eux progressent légèrement, avec une part de marché de 28,2%, contre 26,3% en 2021. Plus d'un tiers des voitures roulent à l'essence et un véhicule sur cinq au diesel.

Les Allemandes ont toujours la cote

Au niveau des marques, les voitures allemandes restent les plus plébiscitées. Elles occupent d'ailleurs les quatre premières places du classement. Volkswagen trône en tête, avec 4.964 immatriculations en 2022. La marque représente pas moins de 11,8% des ventes de l'année. Mercedes réalise également une belle performance, avec 4.044 nouvelles voitures sur le marché. Audi et BMW complètent le quatuor allemand avec un volume de ventes presque identique (3.798 pour Audi, 3.750 pour BMW).

À la cinquième place, on retrouve Peugeot, avec 3.330 nouvelles immatriculations. La marque française fait partie des rares constructeurs à avoir augmenté ses ventes sur un an, avec Audi, Skoda, Opel, Renault, Fiat et Hyundai viennent achever le Top 10. Concernant Fiat, le constructeur italien doit sa bonne place dans ce classement au succès de la 500, qui représente plus de 70% des modèles vendus par la marque au Luxembourg.

Si on se penche sur les modèles de voitures maintenant, ce n'est pas une Allemande mais bien une Française qui a été la plus vendue en 2022, selon des données publiées par RTL 5 minutes. La Peugeot 208 a réussi à tirer son épingle du jeu et est celle qui a été la plus achetée par les Luxembourgeois ces douze derniers mois. Elle détrône ainsi la Volkswagen Golf, qui se retrouve à la 3e place, dépassée par les belles performances de la Fiat 500. Chacun de ces trois modèles de voiture se sont vendus à plus de 1.000 exemplaires durant l'année qui vient de se terminer.

Au pied du podium, on retrouve une compacte allemande, l'Opel Corsa, qui devance la Peugeot 308, dont la nouvelle version est sur le marché depuis 2021.

La marque allemande Volkswagen place encore deux modèles dans le Top 10: les SUV Tiguan et T-Roc. Un classement complété par l'Opel Mokka, le XC60 de Volvo et la Peugeot 2008. La marque française place donc, comme Volkswagen, trois de ses modèles parmi le Top 10 des voitures les plus vendues en 2022.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.