Les festivités de fin d'année se feront sans pétard ni feux d'artifice dans la plupart des communes luxembourgeoises. Interdits dans certaines villes, les dispositifs sont parfois autorisés, mais ils restent fortement encadrés.

Luxembourg 2 min.

Nouvel An

Peu de pétards et de feux d'artifice pour célébrer 2022

Laura BANNIER Les festivités de fin d'année se feront sans pétard ni feux d'artifice dans la plupart des communes luxembourgeoises. Interdits dans certaines villes, les dispositifs sont parfois autorisés, mais ils restent fortement encadrés.

Il n'y aura pas de spectacle pyrotechnique pour fêter le passage à l'année 2022 au Luxembourg. De nombreuses villes ont fait le choix de tout simplement interdire les feux d'artifice pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Dans le pays, ce sont les communes qui ont la compétence pour autoriser ou non l'utilisation de pétards.

Les feux d'artifice ne seront pas à la fête En dehors des règles du couvre-feu, le gouvernement n'entend pas faire voter une loi spéciale pour les tirs pyrotechniques. Chaque commune du Luxembourg décidant de ce que les habitants auront la possibilité de faire.

Ainsi, Esch-sur-Alzette, Dudelange, Diekirch ou encore Differdange ont décidé de bannir ces dispositifs pour le Nouvel An. L'année dernière, déjà, les feux d'artifice étaient interdits dans de nombreuses villes pour la Saint-Sylvestre. Mais cette interdiction était noyée parmi tant d'autres, en raison de la situation sanitaire. Un couvre-feu avancé de 23h à 21h et l'interdiction d'accueillir plus de deux invités par foyer étaient notamment en vigueur.

Si les règles sanitaires sont plus souples cette année, celles qui encadrent l'utilisation de feux d'artifice restent donc d'actualité. Environ 80% des communes luxembourgeoises ont pris cette décision cette année, contre 75% l'année dernière. Parmi les arguments avancés par les différentes municipalités, figurent notamment le bien-être des animaux, la sécurité, et la salubrité de l'espace public.

A Luxembourg-ville, l'autorisation de la bourgmestre doit être préalable à tout tir de feux d'artifice sur la voie publique. Sur les propriétés privés, les pétards et feux sont déconseillés, «par respect du voisinage et des animaux».

Big Ben sortira de son silence pour le Nouvel An La célèbre cloche de Londres, en travaux depuis 2017, retentira le soir du 31 décembre. Mais ce n'est qu'au printemps prochain qu'elle fonctionnera de nouveau avec son mécanisme originel.

D'autres villes ont cependant fait le choix d'autoriser ces activités festives pour le Nouvel An. C'est par exemple le cas de Dippach, d'Ettelbruck ou de Rosport-Mompach. Dans cette commune rurale de l'est du pays, les feux d'artifice sont autorisés de 23h45 à 00h30. Une décision qui a été prise par la municipalité afin d'éviter d'ajouter une nouvelle interdiction à celles déjà liées au contexte sanitaire.

Afin que ces festivités lumineuses et bruyantes ne dérangent pas les habitants des communes qui les autorisent, la police grand-ducale a fait part de quelques recommandations. Il est notamment conseillé aux personnes qui prévoient d'utiliser des pétards et des feux d'artifice de se concerter au préalable avec leurs voisins. Par ailleurs, seul l'achat des produits pyrotechniques disposant du marquage «CE» est autorisé, et seules les catégories d'artifices F1 et F2 peuvent être vendues au grand public. Ces dernières représentent en effet un faible volume sonore, et un faible risque.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.