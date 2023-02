Contrairement à ses voisins, le Grand-Duché compte parmi les Etats membres qui emploient le moins de femmes dans le domaine des transports.

Classement européen

Peu de femmes travaillent dans les transports au Luxembourg

Ana TOMÁS Contrairement à ses voisins, le Grand-Duché compte parmi les Etats membres qui emploient le moins de femmes dans le domaine des transports.

Selon les données d'Eurostat publiées le 7 février dernier, plus de 80% (82,9%) des travailleurs du transport (routes, rails, navigation et aviation) en 2021 dans l'UE étaient des hommes et seulement 17,1% étaient des femmes.

Mais l'écart entre les sexes était variable selon les États membres. Le Luxembourg se classe au huitième rang des pays où il y a le moins de femmes travaillant dans le secteur des transports. Par effet de comparaison, le Portugal était sixième dans le groupe d'États où les femmes étaient les plus représentées.

En 2021, le secteur des transports couvrait 3,1% de la population active de l'Union européenne (UE), soit six millions de personnes, mais reste un domaine essentiellement masculin.

Pour cette même année, 10.000 personnes travaillaient dans les transports au Grand-Duché, dont 14,8% de femmes. Au Portugal, 21,1% des travailleurs du secteur des transports étaient des femmes, sur un secteur qui compte 136.000 professionnels.

Malte, Chypre et l’Allemagne en tête

Les pourcentages les plus élevés de femmes travaillant dans les transports ont été enregistrés à Malte (25,2%), à Chypre (24,6%) et en Allemagne (24,4%). À l'autre bout du tableau, les pourcentages les plus faibles sont ceux de la Roumanie (9,7 %), de la Croatie (11,5 %) et de la Bulgarie (12,1 %).

Globalement, la France est le pays où le secteur des transports employait le plus de personnes en 2021, avec un total de 842.000 travailleurs - la part des femmes dans ce secteur était de 21%.

La Pologne arrive en deuxième position avec un total de 792.000 travailleurs, mais avec un pourcentage de femmes inférieur à celui du Luxembourg (14,4%).

Parmi le groupe de cinq pays comptant le plus grand nombre de salariés dans le secteur des transports (plus de 600.000), l'Allemagne était celui où l'inégalité entre les sexes était la plus faible en 2021. Sur un secteur comptant 689.000 travailleurs, 24,4 % étaient des femmes.

Le transport terrestre absorbe près de 90% des travailleurs du secteur

Toujours selon les données d'Eurostat, cette année-là, neuf personnes sur dix (89,6%) employées dans le secteur travaillaient dans les transports terrestres (route et rail).

Seuls 5,7% travaillaient dans le transport aérien et 4,7% dans le transport maritime (voies navigables ou mer), conclut l'office européen des statistiques.



Cet article a été initialement publié sur le site de Contacto.

(Traduction: Megane Kambala)

