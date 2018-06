En un rien de temps, la pétition 1031 qui réclame la vente légale du cannabis via des coffeeshops au Luxembourg, a réuni 4.500 signatures. Cela sera donc débattu lors d'une réunion spéciale avec les pétitionnaires au Parlement.

Pétition pour des coffeeshops au Luxembourg: 5.000 signatures

En un rien de temps, la pétition 1031 qui réclame la vente légale du cannabis via des coffeeshops au Luxembourg, a réuni 4.500 signatures. Cela sera donc débattu lors d'une réunion spéciale avec les pétitionnaires au Parlement.

La pétition 1031 plaide pour l'introduction au Luxembourg d'un modèle de coffeeshops à la néerlandaise avec une régularisation de la vente de cannabis dans des conditions définies et contrôlées.

56% des Luxembourgeois en faveur d'une légalisation du cannabis Selon un récent sondage, 56% des Luxembourgeois souhaitent une légalisation complète du cannabis - non seulement à des fins médicales, mais aussi comme drogue récréative.

Le requérant défend "une politique de tolérance pour la vente et la consommation de cannabis" dans le but "de lutter contre la criminalité liée à la drogue au Luxembourg".

Des conditions strictes encadreraient cette vente légale: ainsi, le commerce du cannabis serait interdit dans un rayon de 500 mètres autour des établissements scolaires et il ne serait pas possible d'acheter plus de cinq grammes par personne.

La pétition a été déposée fin mai et a atteint ce mercredi le seuil des 4.500 signatures nécessaires à la poursuite de la procédure. Ce jeudi matin, le compteur avait déjà grimpé à plus de 5.000 signatures.

L'intérêt pour ce sujet n'est pas un hasard: au printemps, un sondage réalisé par TNS-ILRES révélait que 56% des personnes interrogées au Luxembourg étaient favorables à une légalisation du cannabis, aussi à des fins non médicales.