Luxembourg 12

Petit à petit, le Centre National d'Incendie et de Secours fait son nid

Sous les mains affairées des ouvriers, le nouveau bâtiment du Centre National d'Incendie et de Secours prend forme, au Ban de Gasperich. En 2020, il centralisera tous les services de secours.

(JV) - Il coûte la modique somme de 141 millions d'euros et s'érigera dans le nouveau quartier du Ban de Gasperich en 2020: le nouveau Centre National d'Incendie et de Secours continue, lentement mais sûrement, à se construire.

Au mois d'avril 2018, l'état d'avancement des travaux de gros-oeuvre se situe à 80% environ. Le terrassement des prochaines zones à construire, quant à lui, est achevé de moitié.



12 Photo: Christophe Olinger

Il regroupera, sur un site unique, le Centre d'Incendie et de Secours actuellement situé route d'Arlon (CIS), le Corps Grand-Ducal d'Incendie et de Secours (CGDIS), le Central des Secours d'Urgence (CSU) et l'Institut national de Formation des Secours (INFS).







