Peter Freitag et Jean-Marie Jacoby devant le tribunal

(m. m. avec Maximilian RICHARD) - Lorsque Peter Freitag entre, avec quelques minutes de retard, dans la petite salle d'audience du tribunal de paix de la capitale, tout le monde l'attend déjà. Le juge, le représentant du ministère public, des témoins, des spectateurs, des journalistes et son ami et coprévenu Jean-Marie Jacoby.

Lorsque le juge lui demande s'il est bien Peter Freitag, l'homme de 46 ans sort sa carte d'identité. «Je suis Peter Freitag. Je suis une personne vivante avec des droits naturels». Le juge ne se montre guère impressionné. Seules des personnes vivantes peuvent être traduites devant un tribunal pénal, lui répond-il.

Jean-Marie Jacoby et Peter Freitag comptent parmi les figures de proue du mouvement d'opposition aux vaccinations et aux mesures. Depuis novembre 2020, ils organisent chaque semaine des rassemblements dans la capitale. Ces manifestations, connues sous le nom de «Saturday for Liberty», les ont désormais également mis sur le banc des prévenus de la justice de paix de Luxembourg.

De nombreux reproches

Le parquet formule des accusations dans six dossiers au total. Il est notamment reproché aux deux hommes de ne pas avoir respecté la législation covid lors de diverses manifestations. Tous deux n'auraient pas respecté la distance minimale et l'obligation de porter un masque. A cela s'ajoutent des infractions au règlement communal : les deux hommes auraient utilisé une installation de haut-parleurs sans l'autorisation nécessaire lors de plusieurs manifestations. Il est également reproché à Peter Freitag d'avoir consommé illégalement de l'alcool dans l'espace public à un moment où la législation l'interdisait et, dans un autre cas, d'avoir enfreint le couvre-feu.

Les actes ne sont pas contestés par les deux hommes, mais la légalité de la loi covid l'est. Au cours des trois heures d'audience, l'objectif des prévenus devient rapidement clair. Ils déposent ainsi plusieurs demandes pour que la cour constitutionnelle soit saisie d'une question préjudicielle. Les juges devront vérifier si la loi covid est conforme à la Constitution et aux conventions internationales.

Ils font des comparaisons avec les nazis

Pour les deux prévenus, la réponse à cette question est claire. Mais les arguments avancés à cet effet vont généralement totalement à l'encontre du consensus scientifique général. Selon Jean-Marie Jacoby, des mesures telles que la distance minimale ou l'obligation de porter un masque sont nocives pour la santé. Un contact réduit avec d'autres personnes affaiblirait le système immunitaire, le port de masques entraînerait un manque d'oxygène malsain. Ces mesures violeraient donc le droit à la santé inscrit dans la Constitution. Pendant l'audience, Jean-Marie Jacoby ne portait pas de masque. Il possède un certificat médical qui le dispense de cette obligation en raison d'une brûlure pulmonaire.

Selon l'homme de 66 ans, la vaccination, l'obligation de porter un masque et les autres mesures sanitaires ne sont rien d'autre qu'une expérience scientifique à laquelle la population est contrainte de participer. Or, une convention internationale ratifiée par le Luxembourg l'interdirait. Lors de ses explications, il a également fait une comparaison avec les expériences menées par le médecin nazi Josef Mengele. Selon Jean-Marie Jacoby, ce dernier avait au moins essayé sérieusement de trouver un vaccin. Josef Mengele est considéré comme l'auteur d'innombrables crimes contre l'humanité.

Peter Freitag a également fait une comparaison déplacée avec l'époque nazie. Selon lui, il existe des parallèles évidents entre le passeport sanitaire et une carte d'identité aryenne. «Je ne dis pas que c'est la même chose. Je ne dis pas que c'est comparable, mais je dis qu'il y a des parallèles. Et on a le droit de le faire».

Le représentant du ministère public s'est efforcé de ne pas s'écarter des véritables accusations pendant l'audience. Selon lui, le tribunal de paix n'est pas le lieu pour des débats scientifiques ou politiques. Il a demandé une amende raisonnable pour chaque infraction. Le jugement sera rendu le 1er mars.

D'autres procédures sont en cours Peter Freitag est poursuivi également dans une autre affaire judiciaire. Deux médecins ont déposé une plainte pour diffamation. Sur les réseaux sociaux, l'homme avait décrit entre autres les médecins comme des «coronazis», des «étudiants du Dr. Mengele». L'audience devait avoir lieu en avril mais a été reportée à octobre.

