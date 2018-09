Alors que la Fédération belge de la viande (Febev) annonçait ce mardi que six pays avaient décidé de stopper leurs importations de porc provenant de Belgique - après la découverte de cas de peste porcine africaine sur des sangliers dans le sud du pays -, des mesures supplémentaires, en concertation avec tous les acteurs, ont été mises en place du côté du Luxembourg.

Peste porcine: le Luxembourg prend des mesures

Sophie WIESSLER Alors que la Fédération belge de la viande (Febev) annonçait ce mardi que six pays avaient décidé de stopper leurs importations de porc provenant de Belgique - après la découverte de cas de peste porcine africaine sur des sangliers dans le sud du pays -, des mesures supplémentaires, en concertation avec tous les acteurs, ont été mises en place du côté du Luxembourg.

La Task Force nationale, présidée par Fernand Etgen, ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection de consommateurs, s’est réunie mardi après-midi avant de mettre en place des mesures supplémentaires face aux cas de peste porcine africaine qui touche nos voisins belges.



Voici les six mesures mises en place, communiquées mardi soir par le ministère:

Une zone de surveillance a été mise en place, délimitée au nord par l’autoroute A6 de Steinfort à Luxembourg, à l’est par l’A4 de Luxembourg à Esch-sur-Alzette ainsi que par les frontières belges et françaises;

La chasse reste ouverte dans cette zone;

Une recherche active d’éventuels cadavres de sangliers est instaurée;

Rappel urgent aux agriculteurs de respecter les règles de biosécurité. Une réunion d’information avec les détenteurs de porcs et prévue pour le 27 septembre;

Réactivation et mise aux normes des centres de collecte pour le gibier;

Obligation de confiner les porcs domestiques dans la zone de surveillance.



Le ministre de l’Agriculture précise que «ces dispositions sont provisoires et peuvent être abrogées ou renforcées suivant l’évolution de la situation». Les autorités luxembourgeoises restent en contact permanent avec les autorités compétentes européennes, belges et françaises afin d’enrayer la propagation du virus.

Six pays cessent d'importer du porc de Belgique Six pays, dont la Chine et la Corée du Sud, ont suspendu leurs importations de viande de porc de Belgique, après la découverte la semaine dernière de cas de peste porcine africaine sur des sangliers dans le sud du pays, a indiqué mardi la Fédération belge de la viande (Febev).

Par ailleurs des réunions avec d’une part les chasseurs et d’autre part les préposés forestiers avec l’Administration de la nature et des forêts afin d’exposer les procédures prévues pour les cadavres sangliers.

Fernand Etgen a également souligné que «jusqu’à ce jour, aucun cas de peste porcine africaine sur des sangliers a été détecté sur notre territoire».

Le ministre rappelle également que le virus de la PPA affecte les sangliers et les porcs domestiques mais ne présente aucun risque pour l’homme même en cas de consommation de viande ou de produits de viande contaminés.

Le virus se propage de façon directe par contact entre les animaux ainsi que de façon indirecte via des déchets alimentaires contenant de la viande de porc. Par conséquent ces derniers doivent être éliminés de façon à ce que tout contact avec un sanglier ou un porc soit évité.

Comme il n’existe actuellement aucun vaccin contre cette maladie et qu’une introduction du virus dans le cheptel porcin aurait des conséquences économiques importantes pour le secteur, il est primordial de rester vigilant afin de réduire au maximum une extension de la maladie dans la population de sangliers ainsi que le risque d’une introduction du virus dans le cheptel porcin.

A cet effet, un réseau de vigilance sanitaire est en place et chaque découverte d’un cadavre de sanglier sans cause de mort évidente est à signaler au numéro de tel. 40 22 01-666 (Administration de la nature et des forêts).



