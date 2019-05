Dès 15 h 30 ce vendredi une action de désobéissance civile en faveur du climat aura lieu entre la Philharmonie et le Pont Rouge, qui sera partiellement occupé. La police conseille aux automobilistes d'éviter le secteur de la Place de l'Europe.

Perturbations «climatiques» à venir au Kirchberg

Maurice FICK Dès 15 h 30 ce vendredi une action de désobéissance civile en faveur du climat aura lieu entre la Philharmonie et le Pont Rouge, qui sera partiellement occupé. La police conseille aux automobilistes d'éviter le secteur de la Place de l'Europe.

En pleine période d'examens et à la veille des élections européennes qui se dérouleront ce dimanche au Luxembourg, l'urgence climatique, préoccupation première de la génération montante, va concrètement créer des perturbations dans le quartier des affaires de Luxembourg ce vendredi après-midi.



En pleine heure de pointe, c'est-à-dire entre 15 heures et 19 heures, le collectif Youth for Climate Luxembourg organisera une «action de désobéissance civile non violente en bloquant partiellement le Pont Rouge dans le sens Kirchberg - centre-ville. «Vers 15h30 nous bloquerons une voie en direction du Limpertsberg et ainsi le Pont Rouge», explique Zohra Barthelmy, membre du collectif, au Luxemburger Wort.



«Notre objectif est d'informer les usagers de la route sur les prochaines élections européennes et de leur faire prendre conscience de l'urgence climatique, afin que les choses changent», explique Zohra Barthelmy,



Une seule voie de circulation entre Philharmonie et le Pont Rouge



Concrètement, il n'y aura qu'une seule voie de circulation ouverte sur le pont Grande-Duchesse Charlotte dans le sens descendant de l'avenue J.-F. Kennedy. Les automobilistes prendront, par conséquent, leurs dispositions puisque les transports publics continueront de circuler normalement.



La police grand-ducale, qui accompagnera la manifestation, avertit d'ores et déjà que des perturbations sont à prévoir et «conseille d'éviter si possible la zone autour de la Place de l'Europe».

C'est là que les manifestants se rassembleront dès 15 heures pour mener l'action baptisée «Occupy for Climate» d'une façon inédite au Luxembourg. Puisque c'est la première fois que des organisateurs appellent ouvertement via Facebook à manifester en s'inscrivant dans une désobéissance civile non violente, leitmotiv de la manif de ce vendredi.

Le collectif a d'ailleurs diffusé ce vendredi le mode d'emploi d'une telle méthode de protestation afin d'éviter tous heurts avec les usagers de la route qui pourraient avoir la moutarde qui monte au nez, voire les forces de l'ordre.



Les jeunes organisateurs luxembourgeois se sont émancipés un peu plus à l'image de la jeune initiatrice du mouvement, Greta Thunberg, et samedi 18 mai 2016 une dizaine d'entre eux ont été formés de manière express à la meilleure façon de mener une action de désobéissance civile non violente.

Combien seront-ils ?



Lors du rassemblement prévu sur la place de l'Europe, «nous expliquerons d'abord à chacun comment il faudra se comporter. Ensuite nous nous déplacerons ensemble vers le Pont Rouge», résume Selma Vincent, membre active de Youth for climate Luxembourg.



Au micro de RTL ce vendredi matin, l'activiste Michelle Barthel tablait sur un millier de manifestants sur le Pont Rouge. Rappelons qu'ils étaient entre 7.500 selon la police et deux fois plus selon les organisateurs à marcher pour défendre la cause climatique entre le Glacis et la place Guillaume II, le 15 mars 2019.

