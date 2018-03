Vingt-trois partenaires luxembourgeois, belges, français et allemands ont lancé un projet commun pour simuler les déplacements selon différents scénarios d’aménagements urbains au sein de la Grande Région. Il doit permettre de confronter l’offre de transport à une demande de déplacements quotidiens.

Penser le développement urbain et l'offre de transport à l'échelle de la Grande Région

Par Nadia Lallemant

Vingt-trois partenaires luxembourgeois, belges, français et allemands sont associés au projet « Modèle Multimodal et Scénarios de mobilité Transfrontaliers » (MMUST). Son ambition est d'offrir une réponse à la problématique de la mobilité au travers d’un outil qui fait actuellement défaut : un modèle multimodal transfrontalier de prévision des déplacements. Ce projet est une première européenne, il a été présenté à Longlaville (France) en présence notamment de François Bausch, ministre de la Mobilité et du Développement durable.



Grâce à la collecte et l’harmonisation de données socio-économiques et de mobilité, cet outil simulera les déplacements selon différents scénarios d’aménagements urbains et socio-économiques. Il permettra ainsi de confronter l’offre de transport à une demande de déplacements quotidiens.

Mesurer l'impact d'un projet sur toute la Grande Région

Chaque acteur pourra tester différents projets d’infrastructures ou d’aménagement du territoire, nationaux ou transfrontaliers, et en mesurer les impacts sur les différents versants de la Grande Région. In fine, le projet permettra une réflexion conjointe sur les évolutions à prévoir en matière d’offres de transport pour faciliter le déplacement des travailleurs frontaliers. La première utilisation du modèle devrait pouvoir se faire mi-2020. Il sera pleinement opérationnel en 2021.



Le MMUST bénéficie d'un budget de 2,875 millions d'euros dont 60 %, soit 1 707 280 euros, proviennent du FEDER (Fonds européen de développement régional). Il est porté par l’AGAPE (Agence d'Urbanisme et de Développement Durable Lorraine Nord).

«Plus de 185 000 travailleurs frontaliers se rendent chaque jour au Luxembourg», précise Stéphane Godefroy, chef de projet à l’AGAPE. «Cette situation engendre de fortes contraintes sur les réseaux de transport et la situation risque encore de s’aggraver à moyen terme.» Au vu des perspectives économiques et démographiques du Luxembourg, on estime qu’à horizon 2035, jusqu’à 130 000 frontaliers supplémentaires pourraient y travailler. Ce phénomène, couplé à l’augmentation des activités économiques de la zone, va se répercuter sur les routes et réseaux de transport de la Grande Région.