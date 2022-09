Cette année, plusieurs vergers de la capitale participent à l'action Ruban jaune, qui permet à tout un chacun de venir cueillir des fruits gratuitement.

Luxembourg 4 5 min.

Dans les vergers de la capitale

Pendant quatre jours, des pommes gratuites sont à cueillir

Jeff WILTZIUS Cette année, plusieurs vergers de la capitale participent à l'action Ruban jaune, qui permet à tout un chacun de venir cueillir des fruits gratuitement.

Les passants attentifs l'auront déjà remarqué: partout dans la ville de Luxembourg, des arbres fruitiers sont plantés le long des rues ou dans les grands jardins. Tous ne sont pas situés sur des propriétés privées, beaucoup font partie du patrimoine de la commune.

Voici où vous pourrez cueillir des fruits gratuitement Durant les prochains mois, des milliers d'arbres fruitiers seront entourés d'un ruban jaune à différents endroits du pays pour indiquer que la cueillette pour un usage personnel est autorisée.

Ainsi, la capitale compte 13 vergers comportant un total de 361 espèces d'arbres différentes. Et c'est justement à cette époque de l'année qu'ils regorgent de pommes, de cerises ou de prunes, même si certains fruits ne sont pas encore mûrs.

Pour éviter que les fruits ne tombent et ne pourrissent, la commune participe cette année pour la première fois à l'action «Gielt Band: pléckt dëst Uebst!», comprendre «Ruban jaune: cueillez les fruits!». Pendant quatre jours en septembre, il sera alors permis de cueillir gratuitement des fruits dans les vergers des quartiers Grund et Belair.

«Dans d'autres communes, l'action s'étend sur plusieurs semaines. Mais sur beaucoup de nos vergers, ce sont généralement des moutons ou des ânes qui paissent», explique Manon Bosch, responsable de l'environnement à la capitale. C'est pourquoi ces lieux ne seront ouverts que l'espace de deux week-ends.

Ne pas gaspiller la nourriture

L'action Ruban jaune a été créée par le ministère de l'Agriculture et le Syvicol, le syndicat des villes et communes du pays, afin de lutter contre le gaspillage alimentaire au Grand-Duché. Les habitants sont ainsi autorisés à cueillir les fruits de tous les arbres marqués d'un ruban jaune. De cette manière, des kilos de fruits peuvent être utilisés pour faire des jus, des confitures ou des tartes, écrit le ministère. Le ruban jaune doit en outre empêcher que des fruits ne soient pas cueillis involontairement sur des arbres appartenant à des particuliers.

La sécheresse n'a pas manqué d'affecter certains arbres de la capitale. Photo: Chris Karaba

Pour les responsables de la ville, l'action est d'abord conçue comme un test. «Des collaborateurs du service Parcs seront présents aux dates prévues afin de pouvoir répondre aux questions.» Il s'agit également d'éviter que les arbres ne soient endommagés ou que quelqu'un ne reparte avec trop de fruits. «C'est une action solidaire, pour tout le monde», souligne Manon Bosch, même si elle est principalement destinée aux habitants de la capitale.

Des arbres variés

Les arbres fruitiers présents sur les vergers de Luxembourg-Ville sont avant tout des variétés historiques de la Grande Région. Rien que parmi les 233 pommiers, on trouve entre autres les espèces Ramborn, Reinette ou Reine des reinettes. À noter cependant qu'il n'existe pas de données précises sur la quantité de pommes que donne chaque variété.

4 Toute personne intéressée pourra cueillir les fruits gratuitement pendant quatre jours. Photo: Chris Karaba

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Toute personne intéressée pourra cueillir les fruits gratuitement pendant quatre jours. Photo: Chris Karaba Dans la capitale, il y a 13 vergers comportant un total de 361 types d'arbres différents. Photo: Chris Karaba Pendant quatre jours, les fruits peuvent être récoltés à des endroits balisés par des rubans jaunes. Photo: Chris Karaba Photo: Chris Karaba

«Dans le cadre d'un projet, tous les arbres de la capitale ont été répertoriés depuis 2021 et intégrés dans une carte numérique», explique Manon Bosch. Dans les années à venir, chaque arbre fruitier sera examiné individuellement en fonction de sa variété et ses différentes caractéristiques, comme la phase de taille, seront notées, poursuit la responsable de l'environnement.

Perte d'importance

Le responsable des vergers au cœur de la ville de Luxembourg est Marc Goedert, chef du secteur Vieille ville et Gare centrale du service Parcs. «Malheureusement, les vergers n'ont plus la même importance qu'autrefois.» De nouveaux arbres fruitiers ne sont presque plus plantés. «Surtout près des écoles ou des quartiers résidentiels, les gens ne veulent pas d'arbres fruitiers à cause des guêpes et des frelons», explique Marc Goedert.

Marc Goedert est responsable du secteur Vieille Ville et Gare Centrale du service Parcs. Photo: Chris Karaba

L'entretien des plantations existantes est donc d'autant plus important. «Nous misons sur la biodiversité et essayons d'avoir aussi peu d'interventions que nécessaire sur les arbres». Le gazon n'est tondu qu'une à deux fois par an. «Il est nécessaire de tailler certains arbres en automne pour les sauver, après l'été chaud et sec que nous avons connu», ajoute Marc Goedert.

Pour soutenir la biodiversité, plusieurs ruches ont notamment été installées près du Klouschtergaart dans le Grund. Selon le responsable, les oiseaux protègent également les arbres contre les insectes. «Les mésanges bleues ou les mésanges charbonnières mangent les chenilles invasives sur les arbres». Les fruits sont en outre une source de nourriture importante pour les animaux.

Le temps sec a toutefois eu raison de certains arbres. «Il faudrait qu'il pleuve pendant des jours pour que quelque chose de vraiment positif se produise», explique le responsable. «On voit que de nombreux arbres perdent une partie de leurs fruits. Il s'agit d'un mécanisme qui vise à se protéger.» Car avec moins de fruits, l'arbre consomme aussi moins d'eau. La longue sécheresse a cependant un avantage: les arbres n'ont pas été attaqués par des champignons cette année.

Le Ruban jaune dans la capitale Pendant quatre jours, les personnes intéressées peuvent ramasser gratuitement des fruits pour leur usage privé dans les vergers du Klouschtergaart au Grund (rue Plaetis) et dans le quartier Belair (avenue Gaston Diderich). Des collaborateurs du service Parcs seront sur place pour répondre aux questions. 23 septembre (12h à 19h)

24 septembre (10h à 17h)

30 septembre (12h à 19h)

1er octobre (10h à 17h) Pour plus de détails sur l'action Ruban jaune et les autres communes participantes, rendez-vous sur le site de l'événement.

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.