Selon l'enquête, un climat de terreur régnait dans la crèche "Léiwen Leiw". L'accusation a requis une peine sévère.

Luxembourg 2 min.

Procès pour mauvais traitements

Peine de prison requise contre la gérante de la crèche

Maximilian RICHARD Selon l'enquête, un climat de terreur régnait dans la crèche "Léiwen Leiw". L'accusation a requis une peine sévère.

Béatrice, Amélie, Santiago, Bradley, Samira... La liste des enfants que Maria N. aurait maltraités est longue. L'ancienne gérante de la crèche «Léiwen Léiw», fermée en octobre 2017, doit répondre depuis la semaine dernière de coups et blessures devant la justice. Trois collaboratrices et au moins 15 enfants en auraient été victimes.

D'anciennes employées témoignent de mauvais traitements Maria N. aurait dirigé sa crèche d'une main de fer. Tant le personnel que les enfants auraient été victimes de mauvais traitements.

Jeudi, la représentante du ministère public est revenue sur chaque cas individuellement. La culpabilité des accusés ne fait aucun doute, selon elle. Les preuves sont trop accablantes. D'anciennes collaboratrices, qui ne travaillaient pas à la crèche à la même époque, auraient fait état, indépendamment les unes des autres, de graves maltraitances.

Des mauvais traitements réguliers



Ainsi, pendant des années, des nourrissages forcés auraient eu lieu. Maria N. aurait tiré les enfants par les cheveux et leur aurait violemment poussé la tête en arrière. Dans certains cas, les enfants auraient vomi et auraient eu l'impression de s'étouffer. Les enfants ont également subi des blessures dues à l'alimentation forcée.

D'anciennes collaboratrices ont également fait état de coups portés contre elles-mêmes et contre les enfants. Les blessures étaient fréquentes. Dans un cas, un enfant n'aurait pas reçu les soins médicaux nécessaires après s'être brûlé avec de la soupe. La blessure aurait ainsi mis beaucoup plus de temps à cicatriser.

La gérante d'une crèche accusée de coups et blessures Les accusations portées à l'encontre de l'exploitante d'une crèche sont graves. Des enfants et des adultes font partie des victimes présumées.

Le manque d'hygiène dans l'utilisation des couches faisait également partie du quotidien. Maria N. interdisait à ses collaborateurs de changer régulièrement les enfants. Les langes n'auraient été jetés que lorsqu'ils étaient vraiment sales. Dans le cas contraire, ils auraient été réutilisés, même par d'autres enfants. Cela aurait entraîné des réactions cutanées problématiques chez plusieurs enfants.

La représentante de l'accusation a souligné que Maria N. s'était attaquée aux plus faibles de la société. De nombreux enfants ne pouvaient même pas parler, et le personnel concerné se trouvait lui aussi dans une situation socioéconomique difficile. En raison de la gravité des faits reprochés, la représentante du ministère public a requis quatre ans de prison et une amende.

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.