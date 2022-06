La diffusion d'images pornographiques d'enfants ou d'adolescents reste l'un des principaux combats de l'Union européenne. Au Grand-Duché, cette problématique est prise très au sérieux et se poursuit grâce à des synergies avec des ONG et les pays voisins.

Pédopornographie: la lutte continue au Luxembourg

Les chiffres restent accablants. 85 millions de photos et de vidéos représentant des abus sexuels commis sur des enfants ont été signalées à l'échelle mondiale pour l'année 2021, sans compter ce qui échappe aux radars des autorités.

Faire comprendre aux mineurs les pièges du darknet Les jeunes de moins de 18 ans ne sont pas seulement les victimes de la pédopornographie. Le plus souvent sans s'en rendre compte, ils contribuent aussi à cette inquiétante dérive sociétale.

Les infractions sexuelles contre les enfants sont très répandues et la pandémie n'a fait qu'exacerber le problème... La fondation Internet Watch, que la Commission européenne cite en référence, a d'ailleurs constaté une augmentation de 64 % des signalements d'abus sexuels confirmés sur des enfants en 2021 dans le monde par rapport à l'année précédente.

Une prise de conscience plus importante

L'équipe de Bee Secure explique que du côté du Luxembourg, tout ce qui relève de matériel pédopornographique - autrement appelé Child Sexual Abuse Material (CSAM) dans la terminologie spécialisée - peut leur être signalé de deux manières: via la plateforme nationale Bee Secure Stopline, soit au niveau international via le réseau INHOPE.

Les chiffres révèlent que les déclarations nationales de CSAM sur la Bee Secure Stopline ont augmenté de manière constante sur les trois dernières années. En 2019-2020, les signalements sont passés de 369 à 517 (+40,1%). Ils ont augmenté de 10,8% l'année d'après. Pour 2021-2022, une croissance de 10-15% est attendue.

En revanche, les déclarations internationales de CSAM ont pour leur part diminué. De 2.531 déclarations en 2019, on est passé à 3.460 l'année d'après, puis à 1.989 notifications en 2021 et 496 pour les premiers mois de 2022.

Selon Barbara Gorges-Wagner, chargée de direction de la Kanner-Jugendtelefon (KJT), la prise de conscience nationale concernant les crimes CSAM est élevée car «davantage de déclarations sont faites au niveau national, mais la plupart du temps, ces matériaux ne sont pas hébergés au Luxembourg».

Des chiffres très préoccupants en Allemagne

Du côté de nos voisins allemands, à titre illustratif, les autorités ont annoncé début mai que plus de 39.000 cas de diffusion, acquisition, possession ou production d'images pornographiques d'enfants et d'adolescents ont été recensés en 2021, soit une progression de 108,8%, selon l'institut de statistiques criminelles de la police allemande (PKS).

Les agressions sexuelles envers des mineurs sont également en augmentation avec plus de 15.500 répertoriées l'an dernier, une hausse de 6,3 % par rapport à l'année précédente.

La police nationale a d'ailleurs tenu à souligner lors de cette annonce consternante que les serveurs informatiques européens sont devenus «une plaque tournante» dans ce domaine, puisqu'il est estimé que 60% des images de pédopornographie diffusées sont hébergées au sein de l'UE.

Un projet de loi européen qui interpelle

Afin de mettre un coup d'accélération dans cette lutte sans fin, la Commission européenne a annoncé le 11 mai une nouvelle proposition législative visant à prévenir et à combattre les abus sexuels sur les enfants en ligne.

En bref, il s'agit d'un projet de règlement qui imposerait des obligations aux fournisseurs de services en ligne de détecter, signaler et retirer les images pédopornographiques. Une nouvelle positivement accueillie par de nombreuses associations de défense pour le droit des enfants.

Baptisé «un meilleur internet pour les enfants», il préoccupe néanmoins les associations de protection des données personnelles et certains politiques, qui y voient un gros bémol par rapport à la confidentialité normalement garantie aux usagers grâce à la mise en place du RGPD.

Les infractions graves contre les enfants se multiplient La pédopornographie est dans le collimateur de la Justice mais de manière générale, les affaires d'abus sexuels et de maltraitance d'enfants ont donné lieu à l'ouverture de 182 nouveaux dossiers de plus en un an.

Pourtant, d'après Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée d'une Europe adaptée à l'ère numérique, cette stratégie serait «conforme aux valeurs fondamentales et aux principes numériques» européens.



Une assertion balayée par le Dr Patrick Breyer (parti Pirate), eurodéputé allemand et militant des droits civiques, qui y perçoit un «plan de surveillance de masse» et une «attaque d'espionnage de nos messages et photos privés par des algorithmes sujets aux erreurs», ainsi qu' «un pas de géant vers un État de surveillance à la chinoise».



Le député Laurent Mosar (DP) a d'ailleurs déposé une question parlementaire à la Chambre le 17 mai dernier pour connaitre le positionnement du gouvernement sur le sujet. Celle-ci a été débattue ce jeudi 16 juin et a fait réagir de nombreuses personnalités politiques de tout bord. La ministre de la Justice Sam Tanson (Déi Gréng) a finalement pris la parole au nom du gouvernement pour rappeler que ce projet s'inscrit dans un souhait d'un monde digitalisé plus sûr pour les jeunes et que le Luxembourg restera très attentif au débat européen autour du projet.

Des discussions qui s'annoncent houleuses si l'on se réfère déjà à une déclaration faite par Dr Patrick Breyer, lequel affirme que «les réseaux organisés de pornographie infantile n'utilisent pas d'emails ou de messageries, mais des forums darknet. Avec ses projets visant à briser le cryptage sécurisé, la Commission européenne met en péril la sécurité globale de nos communications privées et de nos réseaux publics»...

