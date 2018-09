Péage sur l'A31: le scénario se précise mais rien n'est fait

On le sait depuis un certain temps, le scénario privilégié par l'Etat français concernant la mise à 2x3 voies de l'A31 entre Thionville et la frontière est la mise en place d'un péage. C'est de nouveau cette solution qui a été présentée comme indispensable aux élus lorrains vendredi par la DREAL.

Christelle BRUCKER

Nouvel épisode dans le feuilleton de l'A31 bis en Moselle.

Vendredi soir, à la préfecture, la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL), a dévoilé aux parlementaires mosellans le résultat de ses réflexions au sujet du casse-tête de la mobilité dans le nord du département.

Pour l'Etat français, la solution de la concession sur le tronçon Thionville-Luxembourg de l'A31, autrement dit, la mise en place d'un péage, est présentée comme inéluctable.

Or, les élus sont majoritairement contre ce projet.

Le sénateur de la Moselle et ancien ministre Jean-Marc Todeschini s'est ainsi fendu d'un communiqué pour dénoncer "l'une des plus mauvaises solutions".

"Ce choix n'est pas acceptable pour les communes environnantes qui risquent de voir le réseau secondaire saturé par les véhicules refusant de payer le péage", dit-il dans sa lettre relayée sur son compte Twitter.

La DREAL a présenté le fruit de ses réflexions sur la future #A31Bis

— Jean-Marc Todeschini (@JM_Todeschini) 21 septembre 2018

"Inadmissible de faire payer les salariés"

Pour le sénateur Todeschini, il est "inadmissible de faire payer les salariés qui vont au Luxembourg". Il estime par ailleurs que ce tronçon "rentable et juteux" est un véritable "cadeau au concessionnaire".

Il égratigne au passage le gouvernement Macron: "En France, actuellement, on a un gouvernement qui décide et qui discute ensuite, dans un simulacre de concertation. Sur d'autres sujets c'est pareil."

"Macron, les corps intermédiaires l'embêtent!" lance-t-il.

Le sénateur estime que désormais, il va être compliqué de renverser la vapeur et d'éviter la mise en place d'un péage, même si "rien n'est perdu tant qu'on n'a pas combattu", ajoute-t-il.

Les citoyens pourront s'exprimer

Une concertation publique sur les différents tracés possibles, prédéfinis par le comité de pilotage du projet de l'A31 bis, va démarrer ces prochaines semaines.

La région Grand Est va lancer une enquête qui aura pour but de consulter la population sur les variantes de tracé validées en juin dernier à Metz. Le bilan de cette étape ne sera restitué qu'en mars 2019.

Les associations et collectifs qui se dressent contre le tracé qui couperait Florange en deux et contre le péage, ont protesté ce samedi en organisant une opération escargot sur l'autoroute, et comptent bien poursuivre leurs actions.

Le retour du goulot d'étranglement?

Construit en 1980, le poste douanier implanté à hauteur de Zoufftgen mais en territoire luxembourgeois avait finalement été détruit en 2014.

A l'époque, le ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch, expliquait: "Le poste-frontière va être détruit car il gêne le trafic et provoque des embarras de circulation."

Des "embarras" qui se traduisaient pour les automobilistes par des kilomètres supplémentaires de bouchons chaque matin et chaque soir, dans les deux sens, la vitesse étant forcément réduite au passage du poste-frontière.

On peut donc légitimement se demander si la construction d'un péage tant désiré par la France dans le but de financer une mise à 2x3 voies censée fluidifier la circulation, n'aura pas pour effet de réanimer la situation problématique antérieure à 2014 sur le tronçon, avant que le poste douanier ne soit détruit...