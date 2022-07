Jusqu'au 21 août, à quelques exceptions près, les travaux dans le bâtiment et le génie civil ainsi que dans les entreprises de plomberie et de chauffage sont suspendus.

Pause sur les chantiers : les congés collectifs démarrent

Uwe HENTSCHEL Jusqu'au 21 août, à quelques exceptions près, les travaux dans le bâtiment et le génie civil ainsi que dans les entreprises de plomberie et de chauffage sont suspendus.

Pour les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics, les congés commencent dès ce vendredi, puis lundi prochain pour les installateurs de chauffage et de sanitaires : pendant les trois semaines à venir, les chantiers du pays sont soumis à des congés collectifs, jusqu'au 21 août inclus. Les seules exceptions concernent les dépannages, les travaux d'entretien et de réparation - et ce uniquement avec l'accord des représentants du personnel et des travailleurs concernés, comme l'indique l'inspection du travail et des mines (ITM), chargée de veiller à leur respect.

Vers une baisse des exemptions accordées Alors que se profilent à l'horizon les congés collectifs, l'inspection du travail et des mines (ITM) a accordé moins d'autorisations exceptionnelles que par le passé.

En outre, des commissions ad hoc composées de représentants des syndicats, des employeurs et d'un membre de l'ITM ont à nouveau validé des dérogations pour certains chantiers cet été. Ainsi, selon l'ITM, 168 demandes concernant 87 entreprises ont été traitées par la commission ad hoc, dont 53 demandes pour 29 chantiers dans des écoles et des lycées, 19 demandes pour 13 chantiers dans des usines en période d'arrêt de production et 96 demandes pour 73 chantiers urgents. Le nombre total de travailleurs concernés s'élève à 1 221.

36 demandes ont été rejetées par la Commission mais parmi celles-ci, 22 demandes de dérogation concernaient des travaux et des chantiers non soumis aux congés collectifs et ne nécessitant donc pas d'autorisation. Parmi les demandes soumises pour lesquelles les congés collectifs sont réellement importants, seules 14 ont donc été rejetées.

Des contrôles sont prévus

«On constate que le nombre de demandes et de travailleurs concernés a diminué durant l'été 2021 par rapport à l'été 2020, probablement en raison de la pandémie», indique l'ITM. À titre de comparaison, il y avait 228 demandes pour 127 entreprises à l'été 2020, et 226 demandes pour 105 entreprises à l'été 2021.

L'autorité fait savoir que des contrôles seront à nouveau effectués cet été par l'inspection du travail et des mines, les douanes et la police. L'été dernier a montré que ceux-ci sont nécessaires pour respecter la réglementation. Ainsi, en 2021, six arrêts de travail ont été imposés, entre autres, pendant les contrôles, à des entreprises qui n'avaient pas de dérogation pendant les congés collectifs.

En outre, huit sites ont été fermés dans le cadre de ces contrôles, suite à la constatation de diverses infractions en matière de santé et de sécurité. Des injonctions ont été émises à l'encontre de quatre entreprises et de trois promoteurs afin de remédier à des infractions en matière de santé et de sécurité. Enfin, dans six cas, des chantiers ont été arrêtés pour cause de travail non déclaré.

