Paulette Lenert revient sur la vaccination en cours

Patrick JACQUEMOT La ministre de la Santé reconnait qu'il faut revoir à la baisse l'objectif de personnes vaccinées d'ici fin mars. En cause les aléas de livraisons plus que l'organisation de la campagne de protection des résidents et des soignants.

En attendant la prolongation du Large Scale testing ou l'arrivée des tests de dépistage rapides (pour les scolaires notamment), la ministre de la Santé revient sur le déploiement de la campagne vaccinale au Grand-Duché. Trop lente aux yeux des uns, en bonne voie pour les autres, mais qui a franchi un cap supplémentaire cette semaine avec l'ouverture de deux centres d'injection supplémentaires.

Le vaccin AstraZeneca n'est pas recommandé aux plus de 65 ans, il ne sera donc pas employé dans la phase 2 de la vaccination qui vient de débuter. En disant vouloir accélérer son injection (via la nouvelle règle des 75%-25%), à quelle population s'adressent les bienfaits attendus?

Paulette Lenert : «À ce stade, la phase 1 n’est pas encore complètement achevée, notamment dans les hôpitaux. Voilà un public potentiel. Idem pour les professionnels de santé travaillant dans les structures d’hébergement pour personnes âgées ou encore dans les structures pour personnes en situation de handicap qui peuvent aussi être vaccinées avec ce vaccin AstraZeneca. Donc il y a moyen de diffuser ces doses, au-delà des seniors effectivement.

Délai prolongé entre deux injections AstraZeneca Jusqu'à présent, le Luxembourg souhaitait assurer la première injection et le rappel de ce vaccin anti-covid en 4 semaines. Le ministère de la Santé vient d'opter pour un écart de 10 semaines.

Cela fait maintenant deux mois que la campagne vaccinale a été lancée, et je tiens à préciser que les personnes qui ne se sont pas encore fait vacciner lors de la première phase (notamment parmi les professionnels de santé) auront la possibilité de s’inscrire sur une liste d’attente. Ainsi, pourront-elles bénéficier des injections ultérieurement dans un des centres de vaccination.

La prévision annoncée, en début de mois, de vacciner 71.355 personnes d'ici fin mars est-elle toujours d'actualité?

«Non. La prévision a dû être revue légèrement à la baisse, avec désormais comme but la vaccination de 69.887 personnes à la fin du mois prochain. La baisse s’explique par une réduction drastique des livraisons prévues du vaccin AstraZeneca. Mais l'absence de livraison du vaccin Moderna dans les quatre semaines à venir n’a, elle, pas d’impact direct sur le prévisionnel de campagne de vaccination. Nous continuons à vacciner selon l’arrivée des vaccins au Luxembourg, donc à l’heure actuelle avec BioNTech/Pfizer et AstraZeneca.

Jusqu'à présent, quel est le taux d'adhésion à la vaccination?



«Nous avons administré un peu plus de 34.700 doses à ce jour. Je peux confirmer que 48% des professionnels de santé travaillant dans les structures d’hébergement pour personnes âgées, ainsi que dans les réseaux d’aide et de soins ont été vaccinés. Même chose pour 43% du personnel total des structures d’hébergement pour personnes âgées, ainsi que dans les réseaux d’aide et de soins.

Pour l’instant, le ministère de la Santé ne dispose pas des données sur le taux de réponse du personnel de santé par rapport aux invitations envoyées (générées par un autre système), et qui ont pu se faire vacciner soit dans un Centre de vaccination, soit dans la structure même.

Le taux de participation parmi les seniors résidents des maisons de soins/CIPAs est lui de 86%. Cela monte même à 86,8% dans les structures pour personnes en situation de handicap.

Le variant brésilien inaperçu au Grand-Duché Le Laboratoire national de Santé n'a toujours pas trouvé de traces de cette souche dans les tests covid analysés par ses soins. Par contre, le variant britannique est bien devenu majoritaire dans le pays.

Quel regard portez-vous sur la polémique née de la vaccination de membres du conseil d'administration des hôpitaux Robert-Schuman?

«Le Conseil d’administration des HRS a expliqué son point de vue, jeudi. Je ne me prononcerai pas sur cette polémique. Je précise juste que le ministère n’a pas connaissance d’autres passe-droits de ce genre.

Un quart des pompiers du CGDIS ont pu bénéficier d'au moins une dose vaccinale. D'autres «corps de métier» ne pourraient-ils pas devenir prioritaires à un moment ou à un autre ?

«Les membres du Corps grand-ducal d'incendie et de secours ainsi que les ambulanciers transportant des personnes susceptibles d'être positives au covid-19 ont effectivement reçu une invitation à se faire vacciner lors de la première phase. Sur avis de la Commission nationale d’éthique, il n’est pas prévu à ce stade de prioriser d’autres catégories socioprofessionnelles.»

