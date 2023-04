La ministre de la Santé déclarée candidate aux élections législatives a assumé ses ambitions ce mercredi soir sur RTL. Elle a également dévoilé sa ligne rouge en cas de coalition avec d'autres partis.

Paulette Lenert «prête» à enfiler le costume de Première ministre

«J'ai pris le temps de réfléchir si j'étais prête et je le suis.» Sur le plateau de RTL mercredi soir, la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP), déclarée candidate aux élections législatives, a expliqué vouloir aider son parti à sortir renforcé de ce scrutin. Elle s'est également dite «prête» à devenir la Première ministre du Grand-Duché.

La vice-Première ministre avait officiellement annoncé vouloir être tête de liste des socialistes en janvier dernier. Sa candidature doit encore être validée au mois de juillet lors d'un congrès, indiquait récemment le coprésident du LSAP Dan Biancalana auprès de Virgule. Mais cela ne devrait être qu'une formalité, car plusieurs élus socialistes avaient déjà confié vouloir la soutenir en octobre dernier, avant que Paulette Lenert ne prenne sa décision.

La ligne rouge de Paulette Lenert

Vendredi dernier, toujours sur le plateau de RTL, le Premier ministre Xavier Bettel (DP), pas encore ouvertement déclaré candidat, avait indiqué qu'il n'inscrirait pas la réduction de temps de travail dans un programme de coalition. Une mesure revendiquée de son côté par le LSAP, notamment par le ministre du Travail Georges Engel. «Le LSAP prend le temps de discuter de ce thème et nous l'inscrirons dans notre programme. Mais pour le moment, nous attendons encore les résultats d'une étude. C'est un sujet complexe et nous devons d'abord comprendre les différents modèles qui existent».

La candidate socialiste a également fixé sa ligne rouge. Paulette Lenert s'est ainsi dite opposée à une privatisation du système de santé en visant des déclarations de politiques issus du CSV: «Tout le monde, peu importe sa situation doit pouvoir avoir accès à un bon niveau de soins. Nous ne devons pas avoir deux classes de patients dans notre pays.»

Personnalité préférée des Luxembourgeois

Dans son interview, la vice-Première ministre n'a en revanche pas indiqué avec qui elle préférait former une coalition lors des prochaines législatives. Paulette Lenert a par contre commenté la décision du CSV de choisir Luc Frieden comme tête de liste, un profil «intéressant et expérimenté» selon elle. La ministre de la Santé ne s'est pas privée de lancer une pique envers les chrétiens-sociaux en relevant que ce parti n'avait pas réussi à faire émerger une autre personnalité au cours des dernières années. Concernant son approche en politique jugée souvent «hésitante», elle dit vouloir ne pas changer cette démarche, qu'elle estime plus «nuancée».

Selon le dernier sondage Politmolitor effectué en novembre dernier, Paulette Lenert reste accrochée à la première place des personnalités politiques préférées des Luxembourgeois.

