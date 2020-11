Comme en juillet dernier, la ministre de la Santé (LSAP) est perçue comme la personnalité politique la plus populaire, selon le Politmonitor réalisé pour le «Luxemburger Wort» et «RTL». Devant Xavier Bettel (DP) et Jean Asselborn (LSAP).

Luxembourg 3 min.

Paulette Lenert parvient encore à faire l'unanimité

Jean-Michel HENNEBERT Comme en juillet dernier, la ministre de la Santé (LSAP) est perçue comme la personnalité politique la plus populaire, selon le Politmonitor réalisé pour le «Luxemburger Wort» et «RTL». Devant Xavier Bettel (DP) et Jean Asselborn (LSAP).

Contrairement à l'action du gouvernement, Paulette Lenert (LSAP) continue de bénéficier d'un état de grâce. Six mois après le début de la pandémie au Luxembourg, la ministre de la Santé reste la personnalité politique la plus populaire, selon les résultats du Politmonitor réalisé pour le compte du Luxemburger Wort et de RTL.

Paulette Lenert chamboule totalement le jeu politique Propulsée au ministère de la Santé quelques semaines à peine avant le début de la pandémie au Luxembourg, la novice en politique devient pourtant la femme politique la plus populaire, selon les résultats du Politmonitor réalisé pour le compte du «Luxemburger Wort» et de «RTL». Devant Asselborn et Bettel.

Avec un score de 90% d'opinions favorables, identique à celui enregistré en juillet dernier, l'actuelle locataire de la Villa Louvigny devance Xavier Bettel (DP) et Jean Asselborn (LSAP). Le Premier ministre obtenant 82% d'opinions favorables (-1), le ministre des Affaires étrangères 78%. Si le représentant de la diplomatie luxembourgeoise reste une figure incontournable du paysage politique, sa popularité apparaît toutefois en net recul (-7) et bien loin de ses records passés où il trustait la première place depuis le départ de Jean-Claude Juncker (CSV) avec des scores atteignant jusqu'à 85% d'opinions favorables.

Si, en juillet dernier, certains estimaient que le résultat obtenu par Paulette Lenert était biaisé par les circonstances exceptionnelles qui avaient mis la novice en politique sur le devant de la scène, force est de constater que l'ancienne magistrate confirme son statut de révélation politique. Incarnation de la stratégie sanitaire nationale, la ministre de la Santé illustre également le renouveau politique au sein d'une triple coalition en place depuis fin 2013.

Avec une opinion favorable de 38% auprès des électeurs, le LSAP parvient à faire jeu égal avec le DP (39%), alors que Déi Gréng ne recueille qu'un score de 22%. Des chiffres sans commune mesure avec les résultats des élections législatives de 2018 à mettre en lien avec les ressorts affectés aux trois partis. Sur les cinq ministres qui enregistrent la plus forte progression entre les résultats du Politmonitor de juillet et celui de novembre, trois sont à la tête de portefeuilles impliqués de manière importante dans la gestion de crise. A savoir Lex Delles (DP), ministre des Classes moyennes (+8), Franz Fayot (LSAP), ministre de l'Economie (+7) et Dan Kersch (LSAP), ministre du Travail (+6).

Equité fiscale et solidarité au cœur du budget 2021 Le ministre des Finances Pierre Gramegna a détaillé, ce mardi à la Chambre, les grands axes de son action. En ligne de mire: la spéculation immobilière et les stock-options, mais aussi de nouvelles mesures pour attirer les talents.

Une situation dont ne bénéficient toutefois pas Claude Meisch (DP), ministre de l'Education nationale, et Pierre Gramegna (DP), ministre des Finances, qui voient leur score reculer (-5). Le premier obtenant 35% d'opinions favorables, contre 58% pour le second. D'autres ministres libéraux moins visibles dans la gestion de la crise tels que Corinne Cahen (DP), ministre de la Famille, et Marc Hansen (DP), ministre de la Fonction publique et ministre délégué à la Digitalisation, connaissent des sorts différents. Corinne Cahen progresse (+5), alors que Marc Hansen ne voit pas l'opinion des électeurs évoluer, la première obtenant 46% d'opinions favorables, contre 41% pour le second.

Méthodologie utilisée Le Politmonitor 2020 a été réalisé par TNS/Ilres auprès d'un échantillon de 1.039 personnes représentatives de la population luxembourgeoise âgée de 18 ans et plus et électeurs aux prochaines élections législatives. Les interviews ont été réalisées par téléphone et en ligne, alors que l'enquête de terrain s'est déroulée entre le 22 octobre et le 3 novembre 2020.

Les membres écologistes du gouvernement connaissent pour leur part des situations diverses. Si Henri Kox (Déi Gréng), ministre du Logement et de la Sécurité intérieure (+5), François Bausch (Déi Gréng), ministre de la Mobilité et de la Défense (+3) et Claude Turmes (Déi Gréng), ministre de l'Energie et de l'Aménagement du territoire (+1) progressent, Carole Dieschbourg stagne et Sam Tanson recule. La ministre de l'Environnement obtient ainsi 37% d'opinions favorables, contre 46% pour son homologue de la Justice et de la Culture.

Du côté de l'opposition, la personnalité la plus appréciée n'est autre que Claude Wiseler (52%), l'ancien chef de fraction CSV devançant Sven Clement (Piraten) et Martine Hansen (CSV). Tous deux avec 45% d'opinions favorables. Marc Baum (déi Lénk), obtient un score de 36%, tandis que Fernand Kartheiser (ADR) recueille une approbation de 28% de la part des électeurs.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.