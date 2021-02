Si AstraZeneca livre dans les temps sa première cargaison de sérum anti-covid au Luxembourg, la phase 1 de la campagne vaccinale pourrait s'achever en avance, estime Paulette Lenert.

Paulette Lenert optimiste sur les vaccins

Patrick JACQUEMOT

Jusqu'à présent, le Luxembourg a reçu 23.000 doses de vaccin anti-covid. L'information a été donnée, lundi matin, par la ministre de la Santé au micro de RTL. Et Paulette Lenert (LSAP) de profiter des ondes pour rappeler la stratégie mise en place au Grand-Duché pour assurer la protection de ses citoyens et des personnels soignants : «Pas une invitation à la vaccination n'est lancée sans que nous n'ayons la certitude de pouvoir assurer la piqûre de rappel», a-t-elle réaffirmé.

Et pour l'heure ce choix est majeur car les trois formules validées par l'Agence européenne des médicaments impose une double injection. Aussi bien donc la version Pfizer/BioNTech, Moderna ou AstraZeneca/Université d'Oxford qui vient tout juste de recevoir l'agrément des autorités sanitaires de l'UE. Sur ce dernier vaccin, et suite à des études allemandes indiquant que la formule n'était pas recommandée pour les seniors, la ministre a précisé que rien n'avait été décidé au niveau national. Le Conseil supérieur des maladies infectieuses devant rendre son avis dans les jours à venir.

A priori, AstraZeneca devrait livrer la semaine prochaine 11.700 doses de son vaccin (sur les 415.000 attendues). Si tel devait être le cas, Paulette Lenert assure que la campagne de vaccination des soignants (lancée en priorité pour constituer un «bouclier sanitaire») et des seniors pris en charge en maisons pourrait s'achever plus tôt que prévu. Sachant qu'à l'heure actuelle, le pays aurait déjà pu administrer le vaccin (1ère et 2ème dose cumulée) à environ 11.000 personnes. Que ce soit des médecins, des infirmiers, les personnels des maisons de soin et santé mais aussi les agents hospitaliers volontaires.

Il semble que 48% des invitations à se faire vacciner aient reçu une réponse favorable, pour le moment (50% des personnels à l'hôpital). Un taux d'engagement assez faible et qui fait dire à la ministre qu'il convient d'engager un travail pour donner confiance aux gens dans cette protection. A noter que dans les résidences senior, le taux d'approbation est lui impressionnant, aux dires de la ministre, approchant les 86%.

La phase 2 de la campagne de vaccination pourrait donc démarrer en avance, «en principe au début du mois de mars». Elle se concentrera alors sur les 75 ans et plus. C'est en effet le choix retenu par le gouvernement après avis du Comité d'éthique. Une phase qui verra aussi les personnes dites vulnérables, femmes enceintes comprises, être invitées à venir recevoir le sérum dans l'un ou l'autre des centres de vaccination en place alors. Pour l'heure, seul le Hall Victor-Hugo dans la capitale a été activé.

La ministre de la Santé, entrée en poste voilà bientôt un an, espère que l'Agence européenne des médicaments ne tardera pas à donner son autorisation de mise sur le marché de vaccins moins complexes à conserver que les trois retenus pour l'instant. Dès lors, la vaccination directement chez son médecin habituel pourrait alors avoir lieu.

