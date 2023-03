Une loi sur les pandémies est en cours d'élaboration et la pandémie a également laissé des traces dans les soins primaires.

3 ans de pandémie: le système de santé

Paulette Lenert: «Nous sommes maintenant bien préparés»

Annette WELSCH Une loi sur les pandémies est en cours d'élaboration et la pandémie a également laissé des traces dans les soins primaires.

Les dernières restrictions pour lutter contre la pandémie de Covid doivent maintenant être levées, le nombre d'infections et la charge pour le système de santé ont fortement diminué. Après trois ans de pandémie, le Wort a voulu savoir de la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) quelles conclusions elle tirait pour le système de santé. Elle a posé ses questions par écrit et y a répondu.

Paulette Lenert, quels sont les principaux enseignements que vous tirez de la pandémie pour rendre le système de santé plus résilient et le préparer à une prochaine pandémie ?

La pandémie nous a avant tout appris à travailler de manière plus basée sur les données. Cette approche va de pair avec la numérisation du système de santé afin de prendre des mesures plus efficaces - nous y travaillons. Nous sommes conscients que la préparation est un aspect important.





Quelle est votre conclusion concernant les hôpitaux ? Est-ce que, par exemple, on a besoin d'un hôpital de pandémie, est-ce que les polycliniques ne seraient pas mieux délocalisées pour orienter moins de gens vers les hôpitaux, est-ce que les soins primaires doivent être organisés différemment ?

En ce qui concerne le manque de personnel et la dépendance vis-à-vis de l'étranger pour les professions médicales et soignantes, il a été constaté avec les acteurs de terrain qu'il serait préférable à l'avenir de prévoir les capacités de réserve nécessaires dans les centres hospitaliers afin de pouvoir, si nécessaire, gérer avec ces équipes aussi bien l'hospitalisation que les appareils médico-techniques.

Les polycliniques et les établissements d'urgence existants seront aménagés de manière à pouvoir mettre en place un flux de patients séparé si nécessaire. Il en va de même pour les maisons médicales, qui sont actuellement agrandies dans ce sens. De manière générale, nous travaillons sur des moyens de renforcer les soins primaires. Les centres médicaux et les cabinets de groupe doivent être encouragés par le projet de loi 8013. Le projet de loi 8009 prévoit également que différentes activités ambulatoires puissent être proposées en dehors de l'hôpital, afin de disposer d'une plus grande flexibilité organisationnelle en cas de besoin.

Travaillez-vous à une loi sur les pandémies et quand devrait-elle être disponible?

Pour l'instant, nous en sommes à une première phase de recherche, au cours de laquelle différentes études d'information et de comparaison des lois sont recensées. Il est important pour nous d'investir le temps nécessaire afin de créer un cadre flexible qui tienne compte des spécificités luxembourgeoises et des exigences de notre Constitution. La loi doit être élaborée avant la fin de la législature.

Travaillez-vous à la réglementation légale d'une vaccination obligatoire ? Vous aviez dit qu'il ne fallait pas le faire «à chaud», mais en dehors d'une pandémie aiguë.

Les travaux préparatoires sont terminés. Nous avons soumis une série de questions de principe au Conseil d'État, dont les réponses sont déjà parvenues au ministère de la Justice. Nous sommes donc prêts, en tant que gouvernement, pour le cas où la situation du Covid-19, actuellement stable, se dégraderait au point de nécessiter des mesures législatives. A ce moment-là, le projet de loi serait envoyé par voie législative.

Comment comptez-vous éviter que le diagnostic et le traitement d'autres maladies ne doivent à nouveau être interrompus ?

La pandémie a fait que nous sommes maintenant bien préparés, par exemple grâce au stock national de matériel de protection, à la réserve de personnel de santé, à la séparation des flux de patients dans les maisons médicales, mais aussi à l'introduction de la téléconsultation et d'une meilleure prise en charge dans les maisons de retraite par l'organisation de permanences de médecins généralistes. La pression sur le système de santé ne sera donc plus la même lors d'une future pandémie.

