Dans une interview accordée au Télécran, la ministre de la Santé évoque le secret de son succès - et le sujet qui lui tient le plus à cœur.

Paulette Lenert: «Je ne suis pas une personne de pouvoir»

Martina FOLSCHEID Dans une interview accordée au Télécran, la ministre de la Santé évoque le secret de son succès - et le sujet qui lui tient le plus à cœur.

Madame la ministre, à la fin du mois de décembre, on fait traditionnellement le point sur l'année écoulée. Quand avez-vous soufflé pour la première fois et pensé que nous étions maintenant sortis de l'ornière en matière de pandémie?

«En fait, nous sommes passés d'une crise à l'autre avec l'annonce de la guerre en Ukraine. Même si l'on s'attendait déjà à ce qu'une guerre soit imminente, j'ai tout de suite eu le sentiment que quelque chose de plus grave que le covid nous attendait. Jusque-là, je comptais sur le scénario optimiste selon lequel la situation se stabiliserait avec le variant Omicron.

Aujourd'hui encore, nous ne sommes pas revenus à la normale, nous avons par exemple toujours la ''réserve sanitaire''. Mais je ne peux pas me demander en permanence ce qui se passerait si un nouveau variant apparaissait. Quand la guerre a éclaté, j'ai eu l'impression d'un ''switch'' dans ma tête, avec toutes les conséquences qui en ont découlé, économiquement parlant notamment. C'était comme si je pataugeais d'une crise à l'autre - bien sûr aussi en raison du fait que je suis vice-Première ministre et que j'ai donc une autre responsabilité que si j'étais seulement ministre de la Santé.

Nous allons encore traverser une période difficile. Ce ne seront pas des années faciles. L'ampleur de la situation est historique, même si la guerre devait prendre fin dans un avenir proche.»

Avez-vous pris de bonnes résolutions pour 2023?

«À cet égard, je me pose la question de savoir ce que j'ai appris de la crise de covid et ce que je peux emporter avec moi pour l'avenir: garder la tête froide et aborder tous les sujets avec une certaine objectivité. Je retiens que l'on peut maîtriser ce que l'on croyait impossible auparavant. Quand on pense à tout ce qu'on a vécu il n'y a pas si longtemps. Toutes ces restrictions, c'était tellement irréel. Maintenant, tout semble à nouveau si normal - il n'y a pas si longtemps, aucune voiture ne roulait, tout était fermé, aucun avion ne volait. Je me dis que quoi qu'il arrive, il faut savoir gérer les moments difficiles.»

Je ne suis pas dominée par l'idée que ce serait bien d'être Première ministre. Paulette Lenert

Quels sont vos objectifs personnels?

«Intégrer plus de sport, plus d'activité physique dans mon quotidien. Je sais combien il est important, surtout dans un métier stressant, de s'accorder ce temps, car c'est un investissement important. Mais ce n'est tout de même pas facile pour moi.»

Selon l'actuel Politmonitor, vous obtenez pour la énième fois un très bon score auprès des électeurs. Que ressentez-vous en pensant aux prochaines élections législatives d'octobre?

«Que le mois d'octobre arrive plus vite que prévu. (Rires) La super année électorale avec les élections communales et législatives nous occupe beaucoup en tant que parti en ce moment. Nous allons clarifier en début d'année la manière dont nous allons nous positionner.»

Je n'ai donc pas besoin de vous demander maintenant si vous allez participer aux élections en tant que tête de liste du LSAP?

«C'est une possibilité. Ce n'est pas que je ne puisse pas l'imaginer. Mais on m'a déjà posé la question tant de fois, il est bientôt temps d'annoncer comment nous nous positionnons en tant que parti. Je ressens toujours cette question comme une focalisation extrême sur ma personne. Or je suis très engagée dans le parti et aussi en tant que vice-Première ministre pour préparer les élections.»

Si vous deveniez Première ministre: À quoi vous attaqueriez-vous en premier?

«Notre parti est en train de définir son programme avec ses priorités. C'est pourquoi je me sens mal à l'aise pour donner une priorité personnelle. Mais ce qui me tient à cœur, c'est la ''simplification administrative'', celle qui a motivé mon départ de la magistrature.

Rien qu'en voyant la lenteur de certains projets dans le domaine du logement, je ne peux qu'en conclure que la simplification administrative doit être une priorité. À mes yeux, cela ne peut aboutir que si c'est l'affaire du chef. Tout comme l'ancien Premier ministre Jean-Claude Juncker en avait fait une priorité*.»

*Paulette Lenert a accepté en 2012 l'offre de Jean-Claude Juncker de l'aider dans la «simplification administrative». Après les nouvelles élections, le nouveau ministre de la Fonction publique, Dan Kersch, s'est chargé de la simplification administrative et a confié à Paulette Lenert la direction de l'Institut national d'administration publique, NDLR.

Ça a l'air d'être un sujet complexe...



«Les gens trouvent toujours cela un peu compliqué oui. Mais c'est essentiel. Quand je vois que les procédures de nos projets hospitaliers prennent dix ou quinze ans! C'est quand même énorme! Beaucoup de problèmes dans ce pays sont dus au fait que nous avons grandi très vite.

C'est pourquoi nous nous mettons parfois nous-mêmes des bâtons dans les roues dans notre manière d'aborder les choses, que ce soit dans la construction ou dans les projets d'infrastructure. Nous devons être innovants et réfléchir à la manière dont nous pouvons travailler avec des taskforces dans les domaines essentiels et critiques pour notre pays, afin d'accélérer les procédures. Cela ne peut fonctionner que de manière interministérielle. C'est par exemple un sujet que je souhaiterais voir confié au Premier ministre. Peu importe que ce soit moi ou quelqu'un d'autre.»

Ce n'est donc pas un ministère en particulier qui devrait s'en occuper?

«Non, cela doit se faire de manière transversale. Mais il faut que quelqu'un soit aux commandes. La simplification administrative est une tâche difficile, car elle va à l'encontre des habitudes et des règles en vigueur. Et elle doit être mise en œuvre par des personnes qui n'ont pas fait du mauvais travail jusqu'à présent, loin de là.

Ceux-ci peuvent alors se mettre sur la défensive et se justifier. Pour insuffler une dynamique constructive dans laquelle chacun a envie de participer à la réflexion... Difficile. La numérisation est étroitement liée à cela. Elle est là, mais pas encore vraiment. Il y a encore beaucoup de marge de progression.»

Y a-t-il un pays que vous considérez comme un modèle à cet égard?

«Oui, l'Estonie par exemple. Là-bas, les conditions étaient bien sûr différentes, ils sont partis de zéro. Il en va autrement lorsque, comme au Luxembourg, il faut s'appuyer sur d'anciennes traditions et mettre en œuvre des changements. L'Estonie a procédé de manière très radicale. Nous, en revanche, nous avons plutôt des chemins tracés qui compliquent beaucoup de choses. Par exemple, toutes les autorisations dont on a besoin pour faire quelque chose. Il reste beaucoup à faire.»

Après l'extrême solidarité dans le système de santé pendant la crise, différents thèmes ont ensuite été abordés de manière extrêmement virulente sur le plan politique. Paulette Lenert

Comment expliquez-vous votre succès dans le dernier Politmonitor?

«Je ne sais pas. Peut-être parce que j'ai une manière objective d'aborder les choses. Je pense qu'il y a une certaine confiance. On me dit souvent que je ne parle pas comme une politicienne et que je devrais montrer plus les crocs. Mais c'est peut-être justement ce qui rassure les gens en temps de crise. Je ne suis pas forcément une personne querelleuse.»

Êtes-vous une personne de pouvoir?

«J'aime que les choses se passent comme je l'entends. Mais est-ce que cela fait de moi une personne de pouvoir? J'aime travailler en équipe, je ne suis pas hiérarchique. Le pouvoir n'est absolument pas une fin en soi pour moi. Je me qualifierais de déterminée. Si j'ai quelque chose en tête, je m'y engage. Mais par consensus, comme je l'ai dit, je ne suis pas une bagarreuse.

C'est probablement pour cela que je ne suis finalement pas une personne de pouvoir. Si quelque chose ne fonctionne pas, j'essaie toujours de comprendre le raisonnement de mon interlocuteur. Il se peut aussi que cela me caractérise: je suis à l'écoute. Pour moi, les personnes de pouvoir sont des personnes qui font toujours primer leur opinion. Je ne suis pas comme ça. J'écoute tous les arguments.»

Vous ne voudriez donc jamais être au premier rang pour le pouvoir?

«Non, je me sens aussi très bien en deuxième ligne. Cela ne m'attire pas d'être en première ligne. Ce qui m'attire, c'est de faire mon travail. Je n'ai pas peur de prendre des responsabilités. Mais je me suis par exemple aussi sentie à l'aise en tant que conseillère, où je pouvais aussi apporter mes idées sans être celle qui se trouve en première ligne.»

Mais tout de même: si tout le Luxembourg disait maintenant qu'il vous veut comme Première ministre, accepteriez-vous cette mission?

«Oui, bien sûr. Bien sûr, je participe aussi aux élections. J'ai appris à prendre des responsabilités dans un domaine qui n'était pas le mien auparavant. Je me suis jetée à l'eau. Ce genre d'expérience est difficile, mais elle ne me fait pas peur, au contraire. Je trouve cela motivant de prendre des responsabilités. Mais je ne suis pas dominée par l'idée que ce serait bien de devenir Première ministre. (Rires)

Un tel poste a aussi ses inconvénients, il empiète beaucoup sur la vie privée. Mais il faut savoir faire des concessions.»

Pourriez-vous, au contraire, vous imaginer revenir à votre ancien métier?

«Non. Pas exactement le même, en tout cas. Je suis une personne qui aime toujours essayer de nouvelles choses. Mais le droit me manque parfois. J'étais en quelque sorte déjà contente d'en sortir, parce que c'est quand même un monde à part quand on évolue purement dans le domaine du droit, et en plus spécialement dans le tribunal.

C'est déjà un monde à part de la vie quotidienne. Mais maintenant, cela me manque parfois de traiter un dossier de manière vraiment juridique. Le temps manque pour cela dans ma profession, où règne une énorme pression. Pourtant, je n'ai jamais fait marche arrière de toute ma vie. Je préfère m'engager sur de nouvelles voies.»

Si vous jetez un coup d'œil à votre mandat de ministre de la Santé, qu'est-ce que vous considérez comme un succès ?

«Le fait que nous ayons maintenu beaucoup de choses que nous avions mises en place spontanément en temps de crise, comme par exemple la téléconsultation. Ensuite, un accord a été trouvé sur la rémunération des services de garde des médecins. Tout le monde n'est pas satisfait dans les moindres détails, mais c'est tout de même un changement de paradigme que de les valoriser.

Le projet de loi qui concerne la forme de société des médecins est important. C'est là que je vois l'avenir. Paulette Lenert

Dans le domaine de la santé sociale, nous avons fait beaucoup pendant la crise pour les personnes en marge de la société, des programmes de substitution pour les personnes dépendantes par exemple, ou l'augmentation des structures d'accueil pour les sans-abri. Et nous les avons maintenues après la crise. J'en suis très heureuse.»

Qu'auriez-vous pu mieux maîtriser à vos yeux?

«Peut-être la transition vers la normalité, bien que je ne sache pas non plus comment j'aurais pu faire mieux. Il y avait une extrême solidarité dans le système de santé pendant la crise. Et je trouve qu'ensuite, différents thèmes ont été abordés de manière extrêmement virulentes sur le plan politique.»

Lesquels par exemple?

«Les discussions autour des appareils IRM par exemple, qui étaient très motivées politiquement. Les réflexions sur le passage à des examens ambulatoires avaient déjà commencé avant la crise, la commission de la santé avait travaillé sur ce sujet. C'était assez brutal. Je n'avais pas connu ça à l'époque de la crise. Là, tout le monde travaillait avec tout le monde, il y avait une grande cohésion.

Maintenant, on a le sentiment que beaucoup de choses sont traitées et présentées de manière tendancieuse. Mais c'est sans doute le jeu politique que je ne connaissais pas jusqu'à présent, car j'ai commencé mon travail de ministre quasiment en pleine crise.»

La pénurie de médecins est plus aiguë que jamais. Une étude de votre ministère datant de 2019 indique que d'ici 2030, environ 70% des médecins actuellement en activité seront partis à la retraite. Comment comptez-vous combler les lacunes?

«Il n'y a pas de solution miracle, ni au Luxembourg ni dans d'autres pays. Il faut agir à différents niveaux pour rendre la profession plus attrayante, pas seulement la profession de médecin, mais toutes les professions médicales. L'équilibre entre vie professionnelle et vie privée joue un rôle important, tout comme la numérisation, afin de simplifier le travail dans la mesure du possible. C'est pourquoi le projet de loi qui concerne la forme de société des médecins est important. C'est là que je vois l'avenir.

Le modèle selon lequel un médecin gère seul son cabinet est à mon avis dépassé. Aujourd'hui, il y a d'autres exigences, par exemple que les collègues puissent se relayer. Ou encore qu'ils investissent ensemble dans les technologies nécessaires.»

Vous voulez parler du regroupement en centres de soins primaires?

«Exactement, le regroupement multidisciplinaire, c'est-à-dire non seulement des médecins avec des médecins, mais aussi, par exemple, des médecins avec des kinésithérapeutes. Comme je l'ai dit, le projet de loi est en route. Je ne vois pas comment nous pourrions aborder autrement l'aspect de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.»

Pouvez-vous imaginer, comme d'autres pays, recruter du personnel à l'étranger dans le cadre de programmes?

«Oui, absolument. Nous ne sommes pas une île, bien au contraire. Nous avons les mêmes problèmes que les autres pays. Il faut envisager toutes les possibilités et voir ce qui est le plus logique.

Nous avons eu des échanges fructueux avec des médecins, comme des médecins en spécialisation, des pharmacies et des professionnels de la santé, c'était très inspirant pour le plan national de santé qui sera prêt au début de l'année et dans lequel nous reprendrons les idées du terrain. Il y avait beaucoup de bonnes idées. Mais ceux qui prétendent avoir la "magic touch" bluffent.»

