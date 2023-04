Les revendications du planning familial, comme l'augmentation du délai à 14 semaines, ne sont pas mises en avant, contrairement aux promesses.

Paulette Lenert, hésitante sur la révision de la loi sur l'avortement

Annette WELSCH Les revendications du planning familial, comme l'augmentation du délai à 14 semaines, ne sont pas mises en avant, contrairement aux promesses.

Lorsque la Cour suprême de Washington (États-Unis) a annulé en juin 2022 le droit à l'interruption de grossesse introduit en 1973 au niveau fédéral et a déclaré que la réglementation légale de l'avortement relevait de la compétence des États américains, cela a également alimenté les discussions sur le droit à l'avortement en Europe. Dans certains États américains, l'avortement est déjà interdit, dans d'autres, il le sera dans un avenir proche. C'est pourquoi plusieurs pays européens discutent de l'octroi d'une valeur constitutionnelle au droit à l'avortement.

Ainsi, en novembre, l'Assemblée nationale française s'est prononcée à une majorité de 337 voix contre 32 en faveur d'une modification de la Constitution : «La loi garantit (...) l'égalité d'accès au droit à l'interruption volontaire de grossesse». Il reste maintenant à obtenir l'accord du Sénat et à organiser un référendum. Le projet est dédié aux femmes des Etats-Unis, de Pologne et de Hongrie, où le droit à l'avortement est menacé, a-t-on précisé.

Le Luxembourg doit suivre, demande le planning familial, et le CID Fraen a Gender demande également dans ses revendications électorales d'inscrire le droit à l'autodétermination physique dans la Constitution. Après la réforme globale qui entrera prochainement en vigueur, il faudrait toutefois une force motrice forte pour un tel amendement constitutionnel, ce qui n'est visible ni au LSAP ni au ministère de la Santé qu'elle dirige.

Cinq revendications sur le droit à l'avortement

Lors d'une réunion en septembre dernier, le planning a demandé à la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) de revoir la loi sur l'avortement sur différents points et a également évoqué la Constitution. Elle a ainsi eu l'occasion de mettre l'accent sur un thème central des socialistes, l'autodétermination des femmes, avant les élections. Et surtout d'affiner son propre profil.

Cinq points de la loi sont cités par le planning. Ainsi, la présidente du conseil d'administration du planning familial, Ainhoa Achutegui, est d'accord avec l'entretien de conseil prescrit, mais le délai de réflexion d'au moins trois jours avant l'intervention devrait être supprimé. «L'entretien de conseil ne porte pas sur des considérations morales, mais sur la consultation habituelle avant une intervention médicale. D'après notre expérience, la décision est alors prise et ce délai n'est plus nécessaire. Il est, au contraire, une torture pour de nombreuses femmes. De plus, il n'y a pas d'autre intervention médicale pour laquelle il est exigé».

Le délai de réflexion n'est pas nécessaire. Il est, au contraire, une torture pour de nombreuses femmes. Ainhoa Achutegui, présidente du planning familial

Pour Achutegui, il est important que la femme décide elle-même si elle souhaite encore bénéficier d'un délai de réflexion, que ce soit trois, quatre ou plusieurs jours, ou si elle souhaite consulter un psychologue supplémentaire - dans la mesure où cela est compatible avec le délai légal d'une semaine dans lequel une intervention doit avoir lieu.

Augmenter le délai d'avortement de douze à quatorze semaines

Ce délai de 12 semaines à partir de la conception, ou de 14 semaines à partir des dernières règles, qui s'applique également en Allemagne, est la deuxième préoccupation du planning : la France a augmenté le délai de douze à 14 semaines de grossesse l'été dernier, suite aux expériences faites pendant la pandémie, qui a entraîné un accès limité à l'avortement. Des discussions similaires ont lieu en Belgique. Aux Pays-Bas, il est déjà de 24 semaines de grossesse.

«Nous voulons suivre le modèle français. La France a toujours été un guide pour nous et il n'y a rien qui s'y oppose. Certes, il n'y a eu que très peu de cas au Luxembourg qui ont dû être envoyés à l'étranger parce que le délai de douze semaines était dépassé, mais nous voulons ouvrir l'option», explique Achutegui. En 2021, sept femmes ont été envoyées aux Pays-Bas, en 2022, trois. En raison de ces chiffres peu élevés, Paulette Lenert s'est montrée hésitante dès le début.

Il faudrait aussi abolir l'article 1, qui a été repris à maintes reprises depuis 1978, mais qui a été supprimé de la loi sur l'avortement en France depuis 2001, car il s'agit d'une exigence éthique qui n'a rien à faire dans une loi : «La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi», peut-on y lire. «Un tel article n'existe nulle part ailleurs - pas même dans la loi sur l'euthanasie», souligne Achutegui.

La loi stipule également que l'éducation sexuelle doit faire partie de la formation des enseignants et être abordée dans l'enseignement primaire. «L'enseignement de l'éducation sexuelle n'est pas encore généralisé, tous les enfants ne le reçoivent pas. De plus, il n'est prévu qu'une seule fois. Pourtant, l'éducation sexuelle devrait être abordée à huit, dix et douze ans, afin de tenir compte des différents stades de développement».

L'enseignement de l'éducation sexuelle n'est toujours pas généralisé. Ainhoa Achutegui

Il arrive régulièrement que des enseignants débordés appellent le planning pour demander de l'aide parce que les enfants veulent aborder des thèmes tels que la pornographie en ligne. «Nous sommes complets pendant plus de dix mois avec notre équipe qui se rend dans les écoles. Pourquoi manque-t-il encore des moyens et la formation continue prévue pour les enseignants ?», demande la présidente du planning.

Le planning demande en outre que, du côté de la justice, l'entrave à l'avortement soit punie : «Il y a des cas à l'étranger où des opposants au droit à l'avortement se placent devant des cliniques et distribuent par exemple des petits fœtus. Aucune femme ne doit être empêchée d'avorter, même par des pressions morales ou par un harcèlement dans la rue».

Les gynécologues s'opposent au délai de 14 semaines

Le vent contraire vient de la société des gynécologues SLGO. Lors d'une rencontre avec la ministre Lenert à l'automne, ses représentants ont clairement indiqué que la SLGO refusait de porter le délai à 14 semaines. Ils justifient leur décision par les risques accrus pour l'utérus, les infections et les grossesses ultérieures. Mais surtout, ils ont un problème éthique lié au test NIPT - le Non-Invasive Prenatal Testing.

Pour cela, on prélève un peu de sang dans la veine du bras de la femme enceinte à partir de la 11e semaine de grossesse afin d'analyser le patrimoine génétique de l'enfant pour les trisomies 13, 18 et 21, ce qui prend une à deux semaines. Le NIPT permet également de déterminer le sexe. Si l'on augmente le délai pour l'avortement, cela pourrait avoir un impact sur les demandes d'avortement. «L'expérience montre qu'il existe au Luxembourg des groupes de population et de culture pour lesquels le sexe joue un rôle et qui ne veulent pas de filles. Nous ouvririons la porte à des abus», avertit le président de la SLGO, le Dr Pit Duschinger.

Nous ouvririons la porte aux abus. Dr. Pit Duschinger, président SLGO

La société des gynécologues ne sait pas si cela s'est confirmé en France, mais elle précise en outre : «Si le délai a été augmenté en France en raison de l'expérience de la pandémie, c'est parce que des grossesses non désirées ont dû y être menées à terme en raison du manque prononcé de gynécologues. Cela n'existait pas au Luxembourg. Les gynécologues étaient directement disponibles même pendant la pandémie».

Toutefois, aucun médecin ne peut être contraint d'avorter en cas de doute, et il est toujours possible de se rendre à l'étranger après le résultat du NIPT - ce n'est pas un véritable argument contre le délai de 14 semaines. Et statistiquement, les complications et les risques sont faibles pour les interruptions de grossesse bien réalisées. Il n'y a pas de données à ce sujet au Luxembourg, mais pourquoi serait-ce pire ici qu'à l'étranger ?

Lenert n'a pas pris de décision

En août dernier, Lenert a confirmé, en réponse à une question parlementaire, que des réflexions étaient en cours au Luxembourg sur l'allongement du délai de douze à quatorze semaines pour répondre à une demande du planning familial. Lors de la rencontre de septembre avec le planning familial, Lenert n'a pas voulu prendre de décision, mais a laissé entrevoir un groupe de travail interministériel qui devait commencer ses travaux au début de cette année. Cela n'a pas été fait jusqu'à présent.

Interrogé par le Luxemburger Wort, le ministère a indiqué que le groupe de travail avait été mis en place et que le planning et le SLGO avaient été invités à y participer le 2 février. Sur la base de leurs expertises, «une décision sur le délai de 14 semaines» sera prise rapidement. L'inscription dans la Constitution ne sera plus abordée au cours de cette législature. Le planning et le SLGO confirment qu'ils ont été invités par écrit le 2 février à désigner des représentants pour le groupe de travail - mais depuis, c'est le silence radio.

Nous sommes dans l'expectative et ne comprenons pas pourquoi rien n'a encore été fait. Ainhoa Achutegui

«Notre entretien avec la ministre en septembre a été très positif. Nous sommes dans l'expectative et ne comprenons pas pourquoi rien n'a encore été fait», déclare Ainhoa Achutegui. «Nous pensions que cela pourrait être mis en œuvre avant les élections».

Un manque de données frappant sur les avortements En 2012 déjà, Alex Bodry, alors député du LSAP, avait demandé dans une motion au gouvernement que les médecins et les centres de conseil psychosocial déclarent les interruptions de grossesse et les consultations à des fins statistiques. «Ce travail n'a pas encore pu être entamé à ce jour. Il est toutefois prévu de mettre en place à court terme un groupe de travail chargé d'établir des statistiques», a laissé entrevoir Paulette Lenert en août 2022. Seul le planning familial fournit des chiffres : 706 femmes - 17% de plus qu'en 2021 - se sont adressées au planning en 2022 pour une grossesse non planifiée. 653 interruptions de grossesse ont été pratiquées, dont 98,8% au Luxembourg. Huit avortements ont été pratiqués à l'étranger, dont trois après la 12e semaine de grossesse. Contrairement aux rumeurs selon lesquelles ce sont surtout les très jeunes filles de 13, 14 ans qui sont concernées, l'âge moyen est de 28,24 ans, seules 31 jeunes femmes étaient mineures, 36,2% avaient moins de 25 ans. Selon le planning, la plupart des femmes interrompent très tôt et par voie médicamenteuse les grossesses non désirées - la moyenne est de 4,25 semaines de grossesse.

