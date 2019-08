Pas simple de se retrouver à la tête de deux ministères, mais l’ancienne juge assume son double rôle dans la protection des consommateurs et dans l’aide au développement.

Paulette Lenert, de la découverte à l’action

Pas simple de se retrouver à la tête de deux ministères, mais l’ancienne juge assume son double rôle dans la protection des consommateurs et dans l’aide au développement.

(PJ avec Danielle Schumacher) - «En tant que juge au Tribunal administratif, un engagement politique n'était évidemment pas possible.» Paulette Lenert a pourtant franchi le pas : quitter son rôle de magistrate pour le costume de ministre. Mais il y a eu plusieurs étapes avant cela. «Lorsque Romain Schneider a frappé à ma porte voici quelques années, j'ai temporairement quitté mon siège de magistrat. Mais la solution provisoire est devenue une solution permanente. Je suis restée coincée au ministère de la Fonction publique», sourit l'intéressée.



La décision de se lancer en politique, elle ne la prendra donc qu'ensuite, en rejoignant le LSAP. «Il y a une part de créativité dans mes nouvelles fonctions que je ne trouvais pas en tant que juge.»

Bien que la ministre soit née dans la ville de Luxembourg, elle a grandi à Mondorf-les-Bains. Ramer sur la Gander reste l'un de ses souvenirs d'enfance. Photo: Guy Wolff

Quand Paulette Lenert a été contactée pour rejoindre le gouvernement Gambia II, la répartition des portefeuilles était presque achevée. Le ministère de la Fonction publique semblait fait pour elle, il en sera autrement.

«Ce n'est pas nécessairement un avantage si le ministre responsable a déjà travaillé comme fonctionnaire au ministère pendant des années. En tant que juge de longue date, j'aurais bien sûr été attirée par le ministère de la Justice, mais le poste n'était pas à l'ordre du jour (rires)».



La sécurité alimentaire d'abord

La voilà promue, en décembre 2018, à la tête de deux ministères: Protection des consommateurs d'un côté, Coopération et Action humanitaire de l'autre. «Un défi», pour reprendre ses mots.

Au ministère de la Protection des consommateurs, les dossiers administratifs ont d'abord primé (personnels, budget). En outre, certaines interrogations fondamentales ont dû être clarifiées. Il n'était ainsi pas clair de savoir si le domaine de la sécurité alimentaire allait être transféré, vers le ministère de la Santé ou un autre.

Négociations en cours

«Par le passé, plusieurs ministères et un certain nombre d'administrations se partageaient la responsabilité. D'une part, il y avait une confusion des compétences et, d'autre part, la sécurité alimentaire ne faisait pas partie des activités essentielles d'aucune des autorités concernées», constate Paulette Lenert après avoir repris la compétence dans son giron.

La ministre a bien l’intention de renforcer le rôle du Commissariat chargé de la sécurité alimentaire, d’ici la fin de l’année. Les négociations sont en cours. «La question centrale est : par où commence la chaîne alimentaire ? Théoriquement, vous pourriez commencer sur le terrain... Mais nous n'irons probablement pas aussi loin.»

Des recours étendus

Si elle compte faire de l'information des consommateurs un autre axe de son mandat, Paulette Lenert souhaite que cette communication soit «compréhensible, facilement accessible et concentrée en un seul endroit». Elle voit dans cette action «le seul moyen de contrer la culture du jetable et de contribuer à une consommation plus durable», insiste-t-elle.

En matière de coopération, le «Luxembourg reste un bon élève». Photo: Guy Wolff

Dans les mois à venir, la responsable devra aussi mettre en place la possibilité du recours collectif pour les consommateurs du pays. C’était écrit dans le programme gouvernemental. Au passage, la ministre évoque le souhait d’étendre ces actions collectives à d’autres pans du quotidien que la seule protection des consommateurs.

A l’avenir, les recours collectifs pourraient aussi concerner des sujets en lien avec l'environnement ou la santé. «Le Luxembourg est à la traîne par rapport à la plupart des pays européens à cet égard. À mon avis, les recours collectifs sont une composante élémentaire d'un État constitutionnel moderne. Les recours collectifs ne créent pas de nouveaux droits. Même s'ils vont au tribunal ensemble, les plaignants n'obtiennent que ce qu'ils méritent. Je ne vois donc aucune raison de limiter les recours.»

Plus un pays est développé, moins il y a de gens qui quittent leur patrie



Les discussions sur ce thème reprendront à l’automne, et le ministère invitera aussi bien l'Union des entreprises luxembourgeoises que l'Union luxembourgeoise des consommateurs autour de la table. Sachant que, pour l’essentiel, le texte proposé s’appuiera sur la législation européenne déjà éprouvée ailleurs.

Fonds publics investis à l’étranger pour des missions de développement, organisations d’aide internationales, engagement des bénévoles : voilà trois points que la nouvelle Ministre de la coopération a découverts depuis huit mois.

Et pas question pour Paulette Lenert de revenir sur la générosité du Luxembourg :«Oui, nous continuerons d'investir 1% de notre revenu national dans l'aide au développement». Une information importante à l’heure où de nombreux États réduisent leur aide.

Mais que l’on ne s’y trompe pas : aux yeux de la ministre, le soutien apporté à toute politique de développement ne correspond nullement à viser un contrôle des migrations. «Il ne faut pas d'amalgame mais l'idée ne doit pas non plus être taboue : plus un pays est développé, moins il y a de gens qui quittent leur patrie pour chercher le bonheur ailleurs», conclut la ministre.