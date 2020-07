Propulsée au ministère de la Santé quelques semaines à peine avant le début de la pandémie au Luxembourg, la novice en politique devient pourtant la femme politique la plus populaire, selon les résultats du Politmonitor réalisé pour le compte du «Luxemburger Wort» et de «RTL». Devant Asselborn et Bettel.

Paulette Lenert chamboule totalement le jeu politique

Jean-Michel HENNEBERT Propulsée au ministère de la Santé quelques semaines à peine avant le début de la pandémie au Luxembourg, la novice en politique devient pourtant la femme politique la plus populaire, selon les résultats du Politmonitor réalisé pour le compte du «Luxemburger Wort» et de «RTL». Devant Asselborn et Bettel.

Déjà à l'origine de nouveaux équilibres entre partis, la pandémie de covid-19 aboutit également à un changement spectaculaire au niveau du personnel politique. Pour la première fois, une novice en politique parvient à devenir, en quelques mois, la personnalité politique la plus populaire, avec une moyenne d'opinions positives auprès de neuf électeurs sur dix. Un tour de force à mettre au crédit de Paulette Lenert (LSAP), ministre de la Santé depuis février dernier, selon les conclusions du Politmonitor 2020 réalisé pour le compte du Luxemburger Wort et de RTL.

Avec 90% d'opinions favorables, l'actuelle locataire de la villa Louvigny devance largement Jean Asselborn (LSAP), ministre des Affaires étrangères (85%), et Xavier Bettel (DP), Premier ministre (83%). Une performance d'autant plus remarquée que l'ancienne magistrate, entrée au gouvernement en décembre 2018, se révèle être la première femme à être jugée par le panel représentatif comme la plus compétente et la plus sympathique. Pour rappel, en octobre 2019, elle recueillait une moyenne de 29% d'opinions favorables. Soit trois fois moins que lors du sondage effectué entre le 26 juin et le 4 juillet.

La cote de popularité de Paulette Lenert apparaît d'autant plus impressionnante qu'elle est la seule socialiste, avec Dan Kersch, ministre du Travail (46%), à améliorer son score par rapport au sondage d'octobre 2019. Jean Asselborn conserve le même score, tandis que Romain Schneider (57%), Taina Bofferding (45%) et Franz Fayot (35%) perdent du terrain. Si l'omniprésence sur le devant de la scène médiatique de la ministre de la Santé, aux côtés du Premier ministre, peut en partie expliquer ce résultat, sa manière de gérer la crise semble également jouer dans la balance.

Des réponses apportées à la crise jugées satisfaisantes qui profitent également aux ministres libéraux, mieux perçus de manière générale dans l'opinion publique. Outre Xavier Bettel, Pierre Gramegna (63%) tire son épingle du jeu puisque le ministre des Finances devient la quatrième personnalité politique la plus appréciée. Lex Delles (46%) profite également de ses interventions pour soutenir les entreprises, tout comme Claude Meisch (40%) pour sa gestion de l'épineuse question de la scolarisation post-confinement. En revanche, Marc Hansen (41%) et Corinne Cahen (41%) semblent pénalisés par leur relative discrétion au cours des derniers mois.

De leur côté, les ministres Déi Gréng voient le vent tourner. S'il leur était favorable il y a huit mois, la tendance s'inverse désormais. Tous voient en effet leur popularité reculer. Une tendance qui apparaît comme la plus marquée chez François Bausch, le vice-Premier ministre passant de 50 à 45% d'avis favorables. Il se classe ainsi en 13e position des personnalités soumises aux questions du panel, derrière Sam Tanson, ministre de la Justice (48%) mais devant Carole Dieschbourg (37%), Henri Kox (34%) et Claude Turmes (32%).

Les membres de l'opposition, tous partis confondus, souffrent globalement, pour leur part, de la relative anesthésie dans laquelle ils sont plongés depuis le début du confinement. Conséquence directe, leur cote de popularité stagne, voire chute. Claude Wiseler (CSV) reste l'homme politique le plus populaire (52%), juste devant le futur retraité Gast Gibéryen (ADR) et ses 51% d'opinions favorables et Félix Eischen (CSV). A noter enfin que la chef de fraction des chrétiens-sociaux, Martine Hansen, fait jeu égal avec le premier échevin de la capitale, Serge Wilmes, (43%). Sven Clement (Piraten) obtient pour sa part 38% d'opinions favorables contre 33% pour Marc Baum (déi Lénk).

Méthodologie Le Politmonitor 2020 a été réalisé par TNS/Ilres auprès d'un échantillon de 1.028 personnes représentatives de la population luxembourgeoise âgée de 18 ans et plus et électeurs aux prochaines élections législatives. Les interviews ont été réalisées par téléphone et en ligne, alors que l'enquête de terrain s'est déroulée entre le 26 juin et le 4 juillet 2020.

