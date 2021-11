La ministre de la Santé reste encore la personnalité la plus appréciée du paysage politique luxembourgeois. Avec 86% d'opinions favorables, le sondage réalisé pour le Luxemburger Wort et RTL la classe toujours devant Asselborn et Bettel.

Paulette Lenert caracole en tête des sondages

Sondage après sondage, Paulette Lenert conserve toujours les faveurs de l'électorat luxembourgeois. La socialiste, propulsée au ministère de la Santé au printemps 2020, ne fait pas seulement face à une crise sanitaire inédite, elle s'impose dans le paysage politique. Un univers qui n'avait jusqu'alors jamais autant fait la part belle à ces dames. Enfin, à deux dames. Car à dire vrai, elle ne sont que deux à apparaître dans le top 10 des politiques favoris au Grand-Duché publié jeudi par Tns-Ilres.

L'impôt foncier gagne en popularité Jamais l'opinion luxembourgeoise n'a semblé aussi ouverte à l'introduction d'une taxe dissuasive sur les terrains vierges ou les appartements inoccupés, révèle le sondage Politmolitor du jour. Une aubaine à saisir pour l'exécutif.

Ainsi, Taina Bofferding (LSAP) arrive aussi à émerger du lot masculin. La ministre de l'Intérieur attirant 52% d'opinions favorables sur son nom. Mais Paulette Lernert, elle, est loin devant. Et l'ex-avocate condamne ces messieurs aux seconds rôles. En témoignent les scores de ce Politmolitor 2021 qui la créditent de 86% d'avis positifs. Sur le podium, Jean Asselborn (77%) et Xavier Bettel (71%) cèdent donc à nouveau la plus haute marche. Les trois ''favoris'' des électeurs sondés partageant un point commun : une légère érosion de leur cote de popularité depuis la précédente enquête de juin.

Mais alors que le LSAP semble sur une bonne lancée à deux ans des législatives, que dire du CSV? La formation la plus représentée à la Chambre peine à faire émerger ses représentants (autant que ses idées). Le constat est même dur pour les huit figures du parti chrétien-social apparaissant dans le sondage réalisé du 2 au 10 novembre dernier : aucune ne figure au-dessus des 50% de reconnaissance sympathie-compétence...

Derrière Claude Wiseler, Paul Galles est celui qui s'en tire le mieux (43%). Le théologien devance Martine Hansen (42), Serge Wilmes (40), Laurent Mosar (36), Christophe Hansen (32) et le bourgmestre eschois Georges Mischo. C'est dire si le travail de reconstruction est urgent dans les rangs conservateurs.

