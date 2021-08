Après l'effondrement partiel d'un mur extérieur, le château de Beaufort est temporairement fermé à la visite.

Le château de Beaufort a subi les assauts de la météo

Après l'effondrement partiel d'un mur extérieur, le château de Beaufort est temporairement fermé à la visite.

(fwa / jt) - Si les siècles avaient déjà mis à mal le château de Beaufort, dans le Mullerthal, les fortes averses de la mi-juillet lui ont porté un nouveau coup. Ainsi, le sol gorgé d'humidité a-t-il cédé, vendredi après-midi, sous le poids du monument. Un éboulis impressionnant, mais qui n'a pas fait de victime.



Pour le bourgmestre de Beaufort, Camille Hoffmann, plus de peur que de mal donc. Et d'affirmer dans un commentaire rassurant : «Ce mur (NDLR : qui s'est effondré) ne fait pas partie du château actuel. Autant que je sache, ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que le terrain a été aménagé et fortifié par un mur. Le château lui-même se dresse plus haut et il est construit sur le roc. Il ne s'y passe rien.»

Annoncée par un panonceau, la «fermeture temporaire» à la visite du site le plus ancien pourrait être levée après l'évaluation des dégâts... et des risques. Mais déjà, les équipes du Service des sites et monuments nationaux (SSMN) sont intervenues sur place pour constater l'état des ruines. Sachant que le château Renaissance, en face, reste lui accessible pour une découverte guidée (sur réservation).

Selon les experts du ministère de la Culture, l'affaissement a sans doute été rendu possible en raison d'une infiltration d'eau suite aux pluies récentes. Le mur endommagé remonte au XIVe siècle et avait fait l'objet d'une restauration au ciment dans les années 1980. Une méthode de restauration qui n'est plus utilisée aujourd'hui. «Cet événement extraordinaire et imprévisible s'est produit malgré les contrôles et la surveillance réguliers que le SSMN effectue sur place depuis des années.» Mais déjà la reconstruction est annoncée «dans le courant de cette année », par l'administration dirigée par Sam Tanson (Déi Gréng).

Les origines du château de Beaufort remontent au XIe siècle. Les ruines ont été acquises par l'État luxembourgeois il y a quatre décennies. Ce patrimoine a été classé monument historique en 1988.

La partie endommagée pourrait faire l'objet d'un chantier de restauration avant la fin de l'année. Photo : Ministère de la Culture





