Les filles avides de sensation fortes ont rendez-vous ce dimanche à Dudelange pour une après-midi découverte de roller derby alors que l'Eurocross de Diekirch devrait satisfaire les amateurs de grand air. Les fans de musique ne seront pas oubliés avec un concert rock et une chasse aux vinyles.

Luxembourg 21 1 2 min.

Patins et spikes vont animer votre week-end

Eddy RENAULD Les filles avides de sensation fortes ont rendez-vous ce dimanche à Dudelange pour une après-midi découverte de roller derby alors que l'Eurocross de Diekirch devrait satisfaire les amateurs de grand air. Les fans de musique ne seront pas oubliés avec un concert rock et une chasse aux vinyles.

Foire aux disques aux Rotondes

Les vinyles ont toujours eu leurs adeptes et reviennent à la mode. Plus d'une cinquantaine de disquaires venus de France, de Belgique, d'Allemagne ou encore des Pays-Bas vont installer leurs bacs dans la Galerie des Rotondes ce dimanche 9 février entre 10 et 18h. En plus des disques, les exposants vous proposeront une large gamme de CD, mais aussi une importante sélection de DVD, de disques blu-ray et de platines.

Les Rotondes, place des Rotondes à Luxembourg-Bonnevoie - Entrée libre

Les vinyles reviennent à la mode pour le plus grand plaisir des amateurs. ARCHIVES LW

La 50e pour l'Eurocross de Diekirch

Même si cette épreuve a quelque peu perdu de son éclat, l'Eurocross organisé par le Celtic reste un des grands rendez-vous de la saison. Outre les représentants luxembourgeois qui seront emmenés par Yonas Kinde, on y retrouvera une belle délégation étrangère avec des athlètes venus de Suède, de Slovénie ou encore d'Ukraine. Outre l'Eurocross dames (12h30) et l'Eurocross messieurs (13h), un Euro-Trail est programmé ce dimanche 9 février à partir de 10h45 avec deux circuits (13 et 19 km). Mais de nombreuses épreuves réservées aux jeunes, animeront ce dimanche 9 février.

Centre sportif de Diekirch - Les inscriptions pour le trail sont possibles sur place au prix de 15 euros.

16 Diekirch accueille ce dimanche la 50e édition de l'Eurocross Photo: Ben Majerus

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Diekirch accueille ce dimanche la 50e édition de l'Eurocross Photo: Ben Majerus Diekirch accueille ce dimanche la 50e édition de l'Eurocross Photo: Ben Majerus Diekirch accueille ce dimanche la 50e édition de l'Eurocross Photo: Ben Majerus Diekirch accueille ce dimanche la 50e édition de l'Eurocross Photo: Ben Majerus Diekirch accueille ce dimanche la 50e édition de l'Eurocross Photo: Ben Majerus Diekirch accueille ce dimanche la 50e édition de l'Eurocross Photo: Ben Majerus Diekirch accueille ce dimanche la 50e édition de l'Eurocross Photo: Ben Majerus Diekirch accueille ce dimanche la 50e édition de l'Eurocross Photo: Ben Majerus Diekirch accueille ce dimanche la 50e édition de l'Eurocross Photo: Ben Majerus Diekirch accueille ce dimanche la 50e édition de l'Eurocross Photo: Ben Majerus Diekirch accueille ce dimanche la 50e édition de l'Eurocross Photo: Ben Majerus Diekirch accueille ce dimanche la 50e édition de l'Eurocross Photo: Ben Majerus Diekirch accueille ce dimanche la 50e édition de l'Eurocross Photo: Ben Majerus Diekirch accueille ce dimanche la 50e édition de l'Eurocross Photo: Ben Majerus Diekirch accueille ce dimanche la 50e édition de l'Eurocross Photo: Ben Majerus Diekirch accueille ce dimanche la 50e édition de l'Eurocross Photo: Ben Majerus

Musique et bonne cause au MooFest

C'est une tradition au pays. Le MooFest est de retour à la Rockhal ce samedi 8 février à partir de 19h. Dapple Rose, Pineway, Atomic Rocket Seeders,S.K.O.R et bien sûr Alex Heyar et son groupe Moof sont à l'affiche. La recette de cette manifestation sera reversée à la fondation Thierry van Werveke.

Rockhall, 5 avenue du Rock'n'Roll à Esch/Alzette - 15 euros

A la découverte des débouchés de la production artistique

Le Casino Luxembourg-Forum d'art contemporain accueille ce samedi 8 février de 12 à 18h la première journée de rencontres et d'échanges dédiée aux métiers créatifs. L'objectif de "display.ed" est de faire connaître les débouchés et la diversité des métiers créatifs et culturels. Ce sera l'occasion pour les élèves qui souhaitent poursuivre des études artistiques de s'informer directement auprès des professionnels du secteur. Des écoles d'art, de design et d'architecture du Luxembourg et de la Grande Région présenteront leurs formations et divers ateliers seront organisés (photographie, sérigraphie, architecture, etc.) ainsi que des rencontres avec des artistes.

Le Casino, 41 rue Notre-Dame à Luxembourg - Entrée gratuite

Photo: www.casino-luxembourg.lu

Le Roller derby se dévoile

Le Roller Derby Luxembourg et la JIF Luxembourg vous proposent une après-midi découverte ce dimanche 9 février entre 14h30 et 17h30. Une discipline de contact jouée par deux équipes de cinq et exclusivement réservée aux filles.

Skate & Strike, 41 rue Ribeschpont à Dudelange - Entrée gratuite

5 A la découverte du Roller Derby ce dimanche à Dudelange. Photo: Christian Kemp

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. A la découverte du Roller Derby ce dimanche à Dudelange. Photo: Christian Kemp A la découverte du Roller Derby ce dimanche à Dudelange. Photo: Christian Kemp A la découverte du Roller Derby ce dimanche à Dudelange. Photo: Christian Kemp A la découverte du Roller Derby ce dimanche à Dudelange. Photo: Christian Kemp A la découverte du Roller Derby ce dimanche à Dudelange. Photo: Christian Kemp