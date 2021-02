Jusqu'alors fermement opposé à l'introduction de tout dispositif qui autoriserait les personnes vaccinées à avoir plus de droit que les autres, le Luxembourg met un peu d'eau dans son vin en évoquant, vendredi, sa volonté de «poursuivre les réflexions».

«Passeport vaccinal» non, «pass sanitaire» peut-être

Un an après le début de la pandémie en Europe, la pression augmente sur les dirigeants européens pour qu'ils organisent la vie d'après. D'où l'idée, évoquée jeudi lors du sommet européen entre chefs d'Etat et de gouvernement, de la mise en place d'un «pass sanitaire». A savoir un certificat numérique qui permettrait de «réorganiser la circulation entre Etats de manière plus fluide» une fois les restrictions aux frontières levées et qui n'aurait rien à voir avec le «passeport vaccinal» auquel s'oppose fermement le Luxembourg.

Si les 27 ont chargé la Commission de définir des normes communes pour la reconnaissance mutuelle de certificats vaccinaux, aucune position commune n'existe pour l'heure sur les droits et devoirs associés. Contactés vendredi, ministère d'Etat et ministère de la Santé indiquent d'une seule voix qu'il est «encore trop tôt» pour donner un avis tranché sur la question et réaffirment la position officielle tenue jusqu'à présent: l'instauration d'un système à deux vitesses entre les personnes vaccinées et les autres «reste impensable».

Toutefois, l'idée de la mise en place d'«une alternative sans référence à la vaccination» semble faire son chemin. Autrement dit, le Grand-Duché ne considère pas comme une ligne rouge l'idée que chaque résident puisse être doté d'un sésame où figureraient notamment les tests covid négatifs récents pour leur permettre de voyager ou d'accéder à certaines manifestations. Un dispositif déjà en place en Israël, valable six mois, et qui donne accès à la plupart des lieux fermés depuis des mois aux seules personnes vaccinées ou à celles qui ont déjà contracté le virus.

Une approche qui n'est pas du goût des autorités luxembourgeoises qui restent opposées «à tout scénario où ce certificat serait le seul moyen d’exercer certaines libertés ». Comprenez que le gouvernement n'entend pas imposer une mesure qui irait contre la volonté de ceux et celles qui seraient opposés à l'injection du sérum, qui pénaliserait les résidents qui ne seraient pas encore concernés par la campagne de vaccination, mais aussi «les moins de 16 ans pour lesquels aucun vaccin n'existe pour l'heure», précise le ministère d'Etat.

Précisant que les travaux techniques ont été lancés et qu'ils s'achèveront «dans les prochains mois», le ministère d'Etat assure que «ce n'est qu'à ce moment-là que les possibilités d'utilisation potentielles seront discutées».

