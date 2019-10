Passation de pouvoir et nouvelle fermeture de l'A3

La dernière semaine d'octobre est marquée par le passage de témoin à la tête de la BCE entre Mario Draghi et Christine Lagarde et de nouveaux travaux sur l'A3. En sport, la finale de la Coupe du monde de rugby et le probable titre de champion du monde de F1 pour Lewis Hamilton rythmeront le week-end.

(ER) - Cette première semaine de congé de l'année scolaire est marquée, ce mardi 29 octobre, par la journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral. Elle a pour but de sensibiliser l'opinion sur ce grave problème de santé publique.

Célébrée chaque année à la fin du mois d'octobre, elle permet d'informer le grand public sur l'importance de la prise en charge immédiate des victimes, dès les premiers symptômes (confusion mentale, problèmes d'élocution, troubles de la vue, trouble de la compréhension, vertiges, parésie ou paralysie d'une partie du corps ou d'un membre). Le même jour, la station d'épuration biologique de Buschrodt sera inaugurée.

Premier week-end sans circulation pour l'A3 A compter de ce vendredi 20h et jusqu'à lundi 6h, la circulation entre la Croix de Gasperich et la Croix de Bettembourg sera impossible. Une mesure nécessaire pour l'avancée du chantier de la nouvelle ligne ferroviaire Bettembourg-Luxembourg et qui sera reconduite à compter du 31 octobre.

Dans le cadre de travaux des CFL concernant la construction de la nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et Bettembourg, l'Administration des Ponts & Chaussées procédera à nouveau à la fermeture de l'autoroute A3 entre la Croix de Gasperich et la Croix de Bettembourg. Les automobilistes seront déviés à partir de ce jeudi 31 octobre dès 20h jusqu'au lundi 4 novembre, 6h. Il s'agit de la suite des travaux effectués le week-end dernier.

Christine Lagarde promet une BCE plus accessible A l'heure de redoubler d'efforts pour soutenir l'économie, la Banque centrale européenne doit clarifier sa politique et la rendre plus accessible aux citoyens, a estimé la future présidente de l'institution, lors de son audition mercredi par le Parlement européen.

A l'étranger, les membres du parti communiste chinois se réunissent en plénum de lundi à jeudi. A Francfort, une cérémonie de passage de témoin à la tête de la BCE entre Mario Draghi et Christine Lagarde est programmée à partir de 14h ce lundi 28 octobre. A Los Angeles, le cinéma sera sur les feux des projecteurs à l'occasion de la remise des Oscars d'honneur.

Ce mercredi 28 octobre, le président de la Banque centrale américaine annonce une décision concernant les taux d'intérêt alors que jeudi, Eurostat communiquera une première estimation de l'inflation durant le mois d'octobre.

La cybersécurité sera au centre de toutes les attentions avec le cinquième Forum européen sur la cybersécurité (Cybersec) qui se tient deux jours durant (28 et 29 octobre) à Katowice, en Pologne.



Sur le plan musical, le mardi 29 octobre s'annonce chargé avec les mémoires posthumes et inachevées de Prince seront publiées à New York alors qu'à Chicago, c'est la première de la comédie musicale sur Britney Spears.

En sport, la finale de la Coupe du monde de rugby entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud est programmée samedi 2 novembre alors que dimanche se déroulera le GP des Etats-Unis de F1. Le Britannique Lewis Hamilton, vainqueur du Grand Prix de Mexique, est en passe de décrocher un sixième titre de champion du monde.

Au Luxembourg, le tournoi ITF W25 de Pétange débute ce lundi 28 octobre avec notamment à l'affiche Eléonora Molinaro.