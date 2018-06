Pour l'année 2017, les CFL signalent une augmentation des incidents aux passages à niveau par rapport aux années précédentes.

Passages à niveau: attention danger

Pour l'année 2017, les CFL signalent une augmentation des incidents aux passages à niveau par rapport aux années précédentes.

Il est un endroit particulièrement dangereux, là où se rencontrent les piétons, les cyclistes, les automobilistes et les trains: ce sont les passages à niveau. Il y en a 122 dans le pays.

Au total, 18 accidents à un passage à niveau ont été enregistrés au Luxembourg depuis 2006. Le dernier, à Schifflange, a vu un piéton happé par un train et y laisser la vie.

Dans la quasi-totalité des cas, soit 99%, les accidents sont causés par des usagers qui ne respectent pas les règles du Code de la route.

Ils ignorent le feu rouge d'alerte, par manque de temps, par distraction ou fatigue, comme le souligne le directeur général des CFL, Marc Wengler. Ne pas respectez pas les règles de circulation peut coûter jusqu'à 3.000 euros, voire la vie, pour un piéton qui franchirait les rails malgré les barrières fermées.

Si un automobiliste ignore le feu rouge à un passage à niveau, cela peut lui coûter jusqu'à 145 euros et le retrait de deux points sur son permis de conduire.

45 euros sont dus lorsque la voiture s'immobilise sur les voies, même si aucun train n'est en vue.

Un train ne freine pas facilement

"Un train ne peut pas freiner aussi facilement, c'est ce à quoi il faut penser en approchant une barrière", explique le directeur adjoint de la police de la route, Laurent Lentz.

Ainsi, la distance de freinage d'un train peut être comprise entre 400 et 1.200 mètres. Par conséquent, les CFL conseillent aux automobilistes de s'assurer, avant de traverser un passage à niveau, qu'il n'y a pas de danger et surtout, il faut quitter les rails le plus rapidement possible.

Si le véhicule est coincé sur les rails, il faut avancer et briser la barrière: des points de rupture sur les barrières sont prévus pour de tels cas.

Les piétons ne doivent jamais aller sur les voies, même lorsqu'ils ont perdu quelque chose, ou pour utiliser ce chemin comme un raccourci.

Sandra Schmit