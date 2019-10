Mettant en cause la «croissance qualitative» et insistant sur «les inégalités et la pauvreté qui sont en train d'augmenter énormément au Luxembourg», Robert Urbé, coordinateur de l'Almanach social chez Caritas, revient sur le discours du Premier ministre.

Pas un mot de Xavier Bettel sur les inégalités

«La première des préoccupations est que les inégalités et la pauvreté sont en train d'augmenter énormément au Luxembourg. On devrait s'y attaquer», avait lancé Robert Urbé à l'intention directe de Xavier Bettel. C'était lors de la présentation de l'Almanach social de Caritas publié, comme le veut la tradition, peu de temps avant le très attendu discours sur l'état de la Nation.

La «croissance qualitative» frontalement remise en cause Une semaine avant le discours très attendu sur l'état de la Nation, l'almanach social de Caritas dresse un état des lieux d'un Luxembourg ne semblant que jurer par la croissance économique. Des voix tirent la sonnette d'alarme et préconisent d'oser le changement.

Devant la Chambre des députés mardi, le Premier ministre «n'a pas parlé des clivages, des inégalités, de la pauvreté, des grands problèmes du pays comme la mobilité, la croissance démesurée, le logement», note Robert Urbé. Et à l'économiste de formation qui a passé vingt-six ans chez Caritas pour en devenir président du comité de direction d'avouer: «C'est une déception profonde».

Robert Urbé aurait souhaité que le Premier ministre annonce qu'il souhaite combattre les inégalités galopantes. Une piste serait, par exemple, de mettre sur pied un «nouveau mécanisme à trouver pour l'adaptation des allocations familiales au niveau de vie», rappelle Robert Urbé en se demandant pourquoi le gouvernement ne prend pas le taureau par les cornes dès à présent.

Déçue par Bettel, l'opposition réagit impitoyablement «Zéro contenu», «absolument décevant», voire «vraiment lamentable!». Le discours de l'état de la Nation axé sur le climat et sans propositions concrètes a fortement déçu les opposants à la coalition gouvernementale.

Sa déception rejoint celle de tous les leaders des partis d'opposition. En particulièrement celle du député (déi Lénk), Marc Baum, pour qui «le» sujet qui n'a pas été abordé à ses yeux est celui des inégalités sociales «très grandes» au Luxembourg. Marc Baum s'était dit furieux car «il n'y a pas le début d'une reconnaissance de la situation sociale au Luxembourg» de la part du Premier ministre.