Au cœur d'une polémique initiée par le CSJ dénonçant un possible «conflit d'intérêts», Corinne Cahen, la ministre de la Famille et de l'Intégration (DP) a réagi ce lundi matin sur sa page Facebook. Elle regrette d'avoir utilisé son adresse ministérielle, mais assume le contenu de son message.

«Pas très correct d'utiliser mon compte professionnel»

«Ce n'était pas très correct de ma part d'utiliser mon compte professionnel pour l'envoi de ce courrier.» C'est en ces termes que Corinne Cahen, ministre de la Famille et du Logement a réagi ce lundi matin suite aux reproches que lui avait adressés le CSJ.

Pour rappel, les jeunes CSV avaient dénoncé un «conflit d’intérêts», alors que la ministre DP s'était plainte auprès de l'UCVL (Union des commerçants de la Ville de Luxembourg) de la situation compliquée de son entreprise familiale «Chaussures Léon S.à r.l.» suite au chantier du tram, ce, dans un courrier envoyé depuis son adresse officielle et non depuis un compte privé.



Corinne Cahen se justifie en arguant du fait que, ce faisant, elle «ne s'intéressait pas strictement à sa propre entreprise familiale, mais plutôt à l'ensemble des commerces situés dans le quartier de la gare.»

Elle ajoute qu'elle «s'est immédiatement retirée de la gestion du commerce familial de chaussures dès son entrée au gouvernement en 2013» et qu'elle «n'a d'ailleurs plus jamais touché aucun salaire à ce titre depuis lors.»

La ministre de la Famille et de l'Intégration poursuit en affirmant que «le contenu de sa lettre (envoyée à l'UCVL) n'a rien à voir avec (sa) fonction politique.»

En conclusion, Cahen, qui fut elle-même présidente de l'UCVL durant quatre ans, déclare qu'elle «maintient ce qu'(elle) a écrit (dans son courrier daté du 11 avril)», et que «chacun doit faire plus d’efforts pour que notre ville reste une ville dynamique et agréable à vivre à l’avenir.»