Pas question de fermer les écoles avant les vacances

Patrick JACQUEMOT Le Luxembourg ne suivra pas l'exemple allemand. Le ministre de l'Education a confirmé que les cours en présentiel allaient se poursuivre jusqu'au 19 décembre.

Les écoliers allemands n'ont plus à se rendre en classe depuis ce mercredi matin, et les crèches ne peuvent plus accueillir de bambins. C'est là la décision ferme, prise à l'échelon national, pour tenter d'enrayer l'épidémie dans les Länder. Mais, pour l'heure, le Luxembourg n'entend pas copier sur ce modèle. Cela même si au dernier bilan communiqué par les autorités, le virus avait impacté 758 jeunes et enseignants la semaine passée.

Au micro de RTL, le ministre de l'Education a confirmé que la fin d'année scolaire allait se dérouler selon le calendrier prévu, et les modalités actuelles. Pas question donc de se retrouver privés de cours en présentiel avant le 19 décembre pour les classes qui ne pratiquent pas les cours à distance. Par contre, Claude Meisch (DP) n'exclut pas que d'ici la reprise des cours le lundi 4 janvier 2021, de nouvelles modalités d'enseignement ne soient adoptées.

Ainsi, l'idée de prolonger d'une semaine les vacances de Noël, si l'épidémie continuait à se montrer virulente, a été évoquée en Allemagne. Une solution qui pourrait être envisagée pour les scolaires luxembourgeois. Sachant qu'autour de Xavier Bettel, le gouvernement «n'exclut actuellement aucune possibilité» à en croire le ministre de l'Education.

Pour Claude Meisch, si de nouvelles orientations devaient être prises pour les écoliers et lycéens, «celles-ci seront décidées sur la base de chiffres concrets et non parce que l'Allemagne a décidé de prolonger les vacances de Noël d'une semaine». Sachant que l'objectif du gouvernement reste de maintenir les écoles ouvertes «en garantissant la sécurité sanitaire aux jeunes et à leurs professeurs».

