Dans une réponse parlementaire adressée au député Marc Goergen, le ministre de la Mobilité rappelle le règlement des feux rouges. Pour François Bausch, il n'est donc pas question de modifier leurs symboles.

Mobilité

Pas question de changer les symboles des feux rouges

Thomas BERTHOL Dans une réponse parlementaire adressée au député Marc Goergen, le ministre de la Mobilité rappelle le règlement des feux rouges. Pour François Bausch, il n'est donc pas question de modifier leurs symboles.

Un bonhomme vert pour traverser, un rouge pour attendre. Des symboles très familiers au code de la route et à chaque passage piéton. Et le ministre de la Mobilité François Bausch (Déi Gréng) ne plaisante pas avec ces symboles, pas question de les changer par d'autres figures. Le député Marc Goergen (Pirate Partei) se demandait s'il était possible de les modifier comme c'est le cas à Hannovre avec des cerfs.

475 passages piétons dangereux dans la capitale Un tiers des passages piétons ne respectent pas le code de la route selon un collectif d'usagers. De nombreuses traversées de chaussée étant masquées par de possibles véhicules en stationnement.

Dans une réponse parlementaire adressée cette semaine à Marc Goergen, François Bausch rappelle la règlementation en vigueur avec la convention de Vienne concernant la signalisation routière du 8 novembre 1968 qui s'applique aussi au Luxembourg: «Elle prévoit que les symboles des feux de signalisation pour les piétons représentent un piéton et doivent être ainsi conçu, afin d'éviter les mauvaises interprétations pour le bien de la sécurité routière.» Il n'est donc pas possible de laisser le libre choix aux communes de modifier ces symboles ou encore d'envisager des changements.

En 2018, la ville de Trêves avait utilisé la figure de Karl Marx comme symbole à l'occasion du 200e anniversaire de naissance du philosophe.

Une figure de Karl Marx allumée à proximité immédiate de la statue de Karl Marx en 2018. Photo: dpa

La même année, la commune Hameln dans le nord de l'Allemagne avait choisi le symbole du joueur de flûtes. Mais elle avait dû renoncer à cette initiative à cause du Land de Basse-Saxe pour des raisons juridiques raconte le journal Hannoversche Allgemeine.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.