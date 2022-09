Le "Luxemburger Wort" a assisté à la rentrée scolaire sur le campus scolaire du Parc Hosingen.

Luxembourg 7 2 min.

Ecole fondamentale

Pas mal de stress pour le premier jour de rentrée

Jean-Philippe SCHMIT Le "Luxemburger Wort" a assisté à la rentrée scolaire sur le campus scolaire du Parc Hosingen.

Lorsque les premiers bus ont atteint le campus scolaire Parc Hosingen, il faisait encore nuit. L'été est terminé. On le voit non seulement à l'activité qui règne devant l'école, mais aussi au froid. «Maintenant, c'est la rentrée», dit une enseignante. Elle se réjouit de «pouvoir revoir tout le monde».

L'enseignement public attire de plus en plus d'élèves 60.500 jeunes retournent sur les bancs de l'école dans le fondamental ce jeudi. Ils seront encadrés par près de 6.700 enseignants.

Pour les enfants aussi, les choses sérieuses reprennent dès aujourd'hui. «Nous avons dû nous lever à 6 heures», explique Malou, une mère qui tient par la main un enfant encore fatigué. Il n'y a pas eu de problèmes.

Pour Don, c'était différent. Chez lui, il n'y a aucune trace de fatigue. Il court à travers la cour de récréation avec son cartable sur le dos. «Pendant les vacances, il n'a cessé de demander quand l'école allait enfin reprendre», raconte sa mère, Tamara, en se retournant pour guetter son fils.

Peu à peu, de plus en plus d'enfants arrivent. L'ambiance reste néanmoins calme, certains enfants doivent être portés dans les bras de leurs parents jusqu'à l'école. Il est trop tôt pour rire, courir et crier. Pour pleurer aussi. Dans la cour de récréation, peu de larmes sont versées.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

7 Rentrée scolaire 2022 à l'école fondamentale de Hosingen. Photos: Marc Wilwert

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Rentrée scolaire 2022 à l'école fondamentale de Hosingen. Photos: Marc Wilwert Rentrée scolaire 2022 à l'école fondamentale de Hosingen. Photos: Marc Wilwert Rentrée scolaire 2022 à l'école fondamentale de Hosingen. Photos: Marc Wilwert Rentrée scolaire 2022 à l'école fondamentale de Hosingen. Photos: Marc Wilwert Rentrée scolaire 2022 à l'école fondamentale de Hosingen. Photos: Marc Wilwert Rentrée scolaire 2022 à l'école fondamentale de Hosingen. Photos: Marc Wilwert Rentrée scolaire 2022 à l'école fondamentale de Hosingen. Photos: Marc Wilwert

«C'est le tout premier jour d'école de notre fille», raconte un père pour qui la matinée ne s'est pas déroulée sans heurts. En fait, il était prévu que l'enfant monte dans le bus scolaire. «Elle était la seule enfant dans le bus», explique la mère pour expliquer la raison de ce petit drame au petit matin.

Depuis deux semaines, le personnel enseignant serait occupé à se préparer. «Ça recommence petit à petit», estime Steffi, une enseignante qui assiste à l'agitation. «Pour moi, c'était très inhabituel de venir à l'école sans masque».

«Äddi», câlin et bisou

Au Parc Hosingen, l'école commence déjà à 7h40. Plus ce moment approche, plus les parents semblent nerveux. Certains retardataires entraînent littéralement leurs enfants dans la cour de récréation. «Äddi», suivi d'une accolade et d'un baiser. Le départ se fait relativement vite, du moins pour les enfants un peu plus grands.

Vers 8 heures, alors que le soleil a déjà chassé l'obscurité et le froid de la nuit, le silence s'installe soudain devant l'école. Quelques parents ont remarqué qu'ils avaient oublié le cartable. Ils le ramènent en toute hâte dans la salle de classe. Ils peuvent alors respirer à pleins poumons. «Ce n'est pas comme si nous pouvions maintenant déballer la bouteille de champagne», dit Linda, une mère. Après avoir déposé les enfants, c'est direction boulot.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.