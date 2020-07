Pas encore d'alternative au glyphosate sur les rails

Alors que le Luxembourg fait figure de pionnier en Europe en interdisant l'usage de l'herbicide au 1er janvier 2021, et que ses agriculteurs et viticulteurs anticipent la fin d'année, les CFL avouent ne pas pouvoir s'en passer à l'heure actuelle.

(DH) - Si le secteur de l’agriculture s'est doté d'un plan d'action national de réduction des produits phytopharmaceutiques visant à restreindre l'utilisation de tous les pesticides de 50% en 2030, il ne demeure pas le seul domaine à devoir faire des efforts. Avec l'interdiction prochaine du glyphosate, les Chemins de fer luxembourgeois (CFL) sont appelés eux aussi à trouver des solutions pour se passer des plus de 1.700 litres de cet herbicide utilisé en 2019 le long des voies et de leurs abords immédiats.



Problème, à ce jour, les CFL avouent ne pas être en mesure d'anticiper la mesure avant 2021, indique lundi François Bausch (Déi Gréng) et Romain Schneider (LSAP) dans une réponse parlementaire commune. «Si les mauvaises herbes ne sont pas efficacement contrôlées, les coûts d'entretien augmenteront. La durée de vie mais aussi la stabilité des voies seront aussi réduites», indiquent les ministres de la Mobilité et de l'Agriculture.

Le glyphosate disparaît des rayons, bientôt des champs La deuxième phase qui doit permettre qu'aucun produit phytopharmaceutique à base de glyphosate ne soit déversé sur le sol luxembourgeois en fin d'année est arrivée à terme ce 1er juillet. Mais le monde agricole s’interroge toujours quant aux alternatives à l’herbicide le plus vendu dans le monde.

«Les CFL ont utilisé 10.500 litres de glyphosate pour la période 2009-2016», avait indiqué l'entourage du ministre de l'Agriculture au mois de janvier, lors de l'annonce de l'interdiction du controversé désherbant. Dans le détail, en ce qui concerne ces dernières années, les chemins de fer ont déversé 1.816 litres de Roundup Ultra, Zapper et autre Genoxone en 2017, 1.080 en 2018 et 1.750 l'année dernière.

«Plusieurs alternatives, dont des traitements à l'eau chaude, à haute tension électrique, au feu ou encore à l'aide de produits acides sont en cours de développement», avait affirmé François Bausch, l'année dernière, à l'occasion d'une autre réponse parlementaire. Mais, à ce jour, aucun résultat probant n'a été révélé. Faute de mieux, les CFL continuent de scruter ce qui se fait à l'étranger dans ce domaine, notamment du côté de la SCNF qui répand près de 40 tonnes en France.

Mais là aussi, les résultats se font attendre et la facture s'annonce salée, puisque SNCF Réseau dépense 30 millions d'euros par an pour traiter ses voies et pistes. Après l'interdiction du glyphosate, la facture pourrait, selon ses calculs, être comprise dans une fourchette allant de 350 à 500 millions d'euros pour l'ensemble du réseau de l'Hexagone. Aucune estimation sur les coûts futurs du traitement des voies ferrées au Grand-Duché n'a, pour l'heure, été avancée.

