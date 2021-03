Pas de vaccin prioritaire pour les sans-abris

La «Wanteraktioun» au secours des plus démunis

Déjà impactée avant la pandémie, la situation s'est considérablement dégradée pour bon nombre de sans-abri et travailleurs pauvres. Des hommes et des femmes auxquels tentent quotidiennement de venir en aide les bénévoles de la Croix-Rouge, Caritas et Inter-Actions. Reportage.