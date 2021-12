Pas de vacances avancées pour les scolaires

Le ministre de l'Education n'a également pas l'intention d'allonger la durée des congés de Noël pour les écoliers, collégiens et lycéens. Un démenti de Claude Meisch alors que le virus se fait de plus en plus présent chez les jeunes.

Patrick JACQUEMOT Le ministre de l'Education n'a également pas l'intention d'allonger la durée des congés de Noël pour les écoliers, collégiens et lycéens. Un démenti de Claude Meisch alors que le virus se fait de plus en plus présent chez les jeunes.

(pj avec Michèle GANTENBEIN) Si Claude Meisch (DP) a bien retenu une chose de la crise covid, c'est qu'il ne faut jamais dire jamais. A avoir été surpris à de trop nombreuses reprises par le virus et ses conséquences, le ministre de l'Education a appris à se montrer prudent. Ainsi, interrogé sur des rumeurs d'une possible avancée de la date des prochaines vacances scolaires (comme en Belgique) ou d'un possible recul du calendrier de rentrée, le politique a bien démenti ces rumeurs : «Une telle décision n'a pas été prise». Et d'ajouter aussitôt : «Mais nous ne pouvons rien exclure non plus...»

Selon le responsable du secteur scolaire, la situation resterait «gérable». Donc même si les nouvelles infections covid dépistées ne cessent de grimper parmi la jeunesse luxembourgeois, il est encore trop tôt pour renvoyer chacun chez soi. La semaine passée, l'épidémie a tout de même impacté 881 élèves du fondamental et du secondaire, sans parler des enseignants testés covid+. Un record depuis la rentrée... Et probablement même le point le plus élevé jamais enregistré dans l'enseignement!

Mais, pour l'heure, Claude Meisch reste sur la ligne fixée début 2021: tout faire pour que les cours se déroulent en présentiel plutôt qu'à distance. D'où l'espoir que le libéral fondait sur la vaccination au plus vite de l'ensemble des moins de 12 ans dont il a la charge. Les préconisations du Conseil supérieur des maladies infectieuses (CSMI) sont venues doucher ce désir.

Les scientifiques ont en effet opté pour la vaccination en priorité des 5-11 ans vulnérables ou vivant auprès de personnes à la santé fragile. Cela plutôt que la généralisation immédiate de la campagne vaccinale pour cette classe d'âge. Si les doses Pfizer réservées aux enfants devraient arriver au Luxembourg le 20 décembre, elles seront donc administrées avec parcimonie dans un premier temps.

Aussi, Claude Meisch espère-t-il que le gouvernement réfléchisse, et élargisse un peu plus les limites recommandées (et non imposées) par le CSMI. Cela pourrait permettre de ralentir -à défaut de bloquer- le virus dans les écoles. Etablissements scolaires qui restent le deuxième lieu de contamination covid au Luxembourg, juste après le cercle familial.

Alors que plusieurs représentants de parents d'élèves réclament un retour au masque en classe, le ministre n'entend pas suivre cette voie. Pas pour le moment du moins. Et de rappeler que s'il n'y avait pas obligation actuellement de disposer d'une protection buccale en cours, il n'y avait pas non plus d'interdiction. Chacun est donc libre de se protéger ou non avec un masque. De toute façon, pareille mesure ne dépendrait pas de la compétence de l'Education nationale mais bien du directeur de la Santé. «Lui seul peut l'exiger.»

D'ailleurs comme la vaccination relève du choix individuel, pas question non plus de faire des tests covid un ordre pour l'ensemble de la communauté scolaire. Avec la bénédiction de leurs parents, 90% des écoliers du primaire se plieraient déjà à ce dépistage. Ce 9 décembre d'ailleurs, Claude Meisch n'a pas évoqué la poursuite après les repos de fin d'année, du testing intensif mis en place ces jours derniers. En janvier, il sera toujours temps de poser trois ou cinq tests chaque semaine devant les élèves.

