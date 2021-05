Après avoir assuré la distribution d'un million de tests rapides pour permettre le service en salle, le ministère des Classes moyennes n'entend pas renouveler l'expérience. A chaque établissement de s'organiser désormais.

Pas de troisième service pour les cafés-restaurants

Lex Delles (DP) est d'un naturel positif. La crise sanitaire perdant en intensité, une partie de l'activité Horeca reprenant et le soleil signant son retour, le ministre des Classes moyennes retrouve un peu plus le sourire. «Bien sûr que j'entends les professionnels qui disent que certains clients ne rentrent pas dans leur établissement parce qu'ils ne veulent pas se plier à la règle du certificat négatif ou du test rapide, mais je crois qu'il y a aussi bon nombre de consommateurs que cela rassure que de savoir que tout est vérifié dans leur environnement».

Ce message, le ministre l'a rappelé aux membres des commissions Santé et Tourisme lundi matin. Aux parlementaires qui voulaient connaître l'impact de la réouverture partielle des cafés et restaurants, l'ancien bourgmestre de Mondorf a présenté un tableau optimiste des semaines passées et de la saison à venir. «Les établissements qui ont choisi de rester fermés sont vraiment minoritaires. La plupart ont compris qu'il y avait intérêt à retrouver la clientèle, d'autant que les aides restent d'actualité en cas de coups durs.»

Ces aides, en fonction de la perte de chiffre d'affaires constatée par rapport au même mois de 2019, le gouvernement entend les maintenir jusqu'à fin juin. La suite? «Il faudra revoir où nous en sommes : si l'activité a pu entièrement reprendre ou non, mais je rassure les professionnels : nous avons toujours su adapter la solidarité en fonction du niveau de difficulté. Cela, ça ne changera pas».

Après le 12 juin

Par contre, plus question de délivrer gratuitement les kits d'autotests rapides dans les établissements. Il est vrai qu'en deux phases un million de ces tests ont pu être offerts pour que cafetiers et restaurateurs puissent proposer un dépistage minute gratuit à ceux qui souhaitaient boire ou manger en salle. «La première fois, nous avons livré par la poste de 80 à 740 tests par adresse, rappelle Lex Delles. Cela en dehors de la distribution faite par le ministère du Travail pour les salariés». Pour le second volet, là encore 500.000 tests ont été mis gracieusement à disposition via un dispositif organisé par la House of entrepreneurship.

«Près de 1.300 ont été invités à reprendre des tests, ce qui a été majoritairement suivi.» Maintenant, chaque patron devra s'assurer de disposer de ses propres autotests (facturant éventuellement leur achat à ses clients). Et puis, qui sait, peut-être que dans les prochaines mesures à prendre effet à partir du 12 juin, il ne sera plus question d'autotests obligatoires avant de déjeuner. L'Horeca ne demande que cela.

